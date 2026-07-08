Στην Άγκυρα χτυπά αυτό το διήμερο η καρδιά του ΝΑΤΟ με ηγέτες της Συμμαχίας από όλο τον κόσμο να συμμετέχουν στη Συνδιάσκεψη.

Η πρώτη ημέρα ήταν χθες, Τρίτη όταν ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε στο Λευκό Παλάτι τους 32 ηγέτες.

Συνολικά στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή τέσσερις χώρες εκπροσωπούνται από γυναίκες που βρίσκονται στην ηγεσία τους.

🇮🇸🇹🇷 38-letnia premier Islandii Kristrún Frostadóttir oszołomiona osmańskim powitaniem gości na szczyt #NATO ❗ pic.twitter.com/zc40xl6tMU — Rob Ptaszewski (@Rob_Ptaszewski) July 8, 2026

Οι γυναίκες ηγέτες του ΝΑΤΟ

Συγκεκριμένα συμμετέχουν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ οι εξής:

Mette Frederiksen — Δανία (πρωθυπουργός)

Kristrún Frostadóttir — Ισλανδία (πρωθυπουργός)

Giorgia Meloni — Ιταλία (πρωθυπουργός)

Gordana Siljanovska-Davkova — Βόρεια Μακεδονία (πρόεδρος)

İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. pic.twitter.com/RaCQXpQvJk July 8, 2026

Η πρωθυπουργός της Ισλανδίας

Μία γυναίκα ωστόσο ήταν εκείνη που τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή, λόγω του νεαρού της ηλικίας της αλλά και εξαιτίας του γεγονός ότι δεν ήταν ευρύτερα γνωστή, αν και βρίσκεται δύο χρόνια στην εξουσία.

Ο λόγος για την Ισλανδή πρωθυπουργό Kristrún Frostadóttir, η οποία μέχρι τον περασμένο Μάρτιο ήταν η νεότερη ηγέτης του κόσμου. Τον Μάρτιο εκτοπίστηκε στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας των νεότερων γυναικών, από τον 36χρονο νέο ηγέτη του Θιβέτ.

Η Kristrún Frostadóttir εκλέχθηκε το 2024, σε ηλικία 36 ετών.

Γεννήθηκε στο Ρέικιαβικ το 1988, σπούδασε αρχικά στην Ισλανδία και εν συνεχεία στο Γέιλ και στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, εργάστηκε για λίγο στις ΗΠΑ πριν επιστρέψει στην πατρίδα της όπου εργάστηκε ως δημοσιογράφος και οικονομολόγος μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική κερδίζοντας αρχικά την ηγεσία της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχία και εν τέλει τις εκλογές του 2024 όπου κέρδισε ποσοστό 20,8% και σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού.

Η Κριστρούν Φροσταντότιρ (γεννηθείσα στις 12 Μαΐου 1988) είναι Ισλανδή πολιτικός και οικονομολόγος, πρωθυπουργός της Ισλανδίας από τον Δεκέμβριο του 2024 και αρχηγός της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας. Εκλέχθηκε στο Althing στις βουλευτικές εκλογές του 2021. Σε ηλικία 36 ετών, είναι η νεότερη εν ενεργεία ηγέτης κράτους στον κόσμο.

Η Κριστρούν είναι παντρεμένη με τον Έιναρ Μπέργκουρ Ίνγκβαρσον και έχουν δύο παιδιά ηλικίας επτά και τεσσάρων ετών.

iefimerida.gr