Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εκτυλίχθηκε το απόγευμα για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κατοικία στο διαμέρισμα Ακουρσός του Δήμου Ακάμα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η φωτιά προκλήθηκε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος στην κουζίνα της κατοικίας, προκαλώντας ζημιές στο εσωτερικό του σπιτιού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Πάφου, με τα μέλη της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για μια και πλέον ώρα για τον περιορισμό της επέκτασής της φωτιάς και τελικά την πλήρη κατάσβεση της.

Στη σκηνή μετέβησαν και μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας σε ενοίκους ή περίοικους.

Η όλη επιχείρηση σύμφωνα με τους αρμόδιους ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμό οποιουδήποτε προσώπου, ενώ τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεσή της.