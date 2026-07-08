Το φθινόπωρο θα κατατεθούν στη Βουλή τρία νομοσχέδια που αφορούν στην Ειδική Εκπαίδευση, το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών και τη θεσμοθέτηση του Αθλητικού και του Μουσικού Σχολείου, ανέφερε την Τετάρτη η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, σε δήλωσή της μετά τη συνάντηση γνωριμίας που είχε με τη νέα σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας.

Σε σχέση με την εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία, είπε ότι έχει τεθεί ως στόχος η ασφαλής λειτουργία τους στα Γυμνάσια και τα Λύκεια μέχρι τον Σεπτέμβριο. Έχει συμπληρωθεί η εγκατάσταση κλιματιστικών στα νηπιαγωγεία, ανέφερε, προσθέτοντας ότι απομένει η εγκατάστασή τους σε αριθμό δημοτικών σχολείων. «Ο στόχος είναι εφικτός», είπε, τονίζοντας ότι «όλα τα σχολεία θα έχουν κλιματιστικά».

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι η Βουλή είναι βασικός εταίρος στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων, προσθέτοντας ότι «οι αλλαγές που έχει επιφέρει το Υπουργείο άπτονται της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και αφορούν σε ζητήματα που υπήρχαν για δεκαετίες. «Είμαστε εδώ με ειλικρινή διάθεση να βελτιώσουμε το δημόσιο σχολείο», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι «δίνουμε στο παιδί ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή σε ένα συμπεριληπτικό σχολείο».

Η Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε, επίσης, ότι στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί ο διάλογος με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις για τον Κατάλογο Διορισίμων. Ο διάλογος δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε όλες τις απόψεις και ότι οι λύσεις που προτείνουμε θα ικανοποιήσουν όλους, διευκρίνισε.

Κατά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ανέφερε ότι η Επιτροπή αναμένει από το Υπουργείο Παιδείας να καταθέσει τρια νομοσχέδια, που αφορούν στην Ειδική Εκπαίδευση, το Σύστημα Διορισμών και το Αθλητικό-Μουσικό Σχολείο. Την ίδια ώρα, έθεσε ζητήματα υποδομών και υπερπληθυσμού σε σχολεία.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, υπέβαλε ερώτημα για το Αθλητικό Σχολείο όπως και ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Κουνούνης.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, υπέβαλε ερώτημα για την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, ενώ υπέδειξε την ανάγκη για μεταρρύθμιση στους καταλόγους διοριστέων και διορισίμων.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νικολέττα Κωνσταντίνου, αναφέρθηκε σε ελλείψεις που υπάρχουν στις σχολικές υποδομές στην Επαρχία Πάφου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δήμος Γεωργιάδης, είπε ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας οι αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολείων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαμάχη μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ).

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, είπε ότι η υφιστάμενη νομοθεσία για την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση έχει εξαντλήσει τα όριά της, σημειώνοντας ότι χρειάζεται καινούργια προσέγγιση. Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι το σύστημα των εξετάσεων για τους διορισίμους εκπαιδευτικούς παρουσιάζει πολλές στρεβλώσεις.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αναστασία Χάσικου, ρώτησε ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα που τεκμηριώνουν ότι οι αλλαγές που συζητούνται στο εκπαιδευτικό σύστημα σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Εφραίμ Χρίστου, έθεσε ζητήματα κτηριακών υποδομών και υπερπληθυσμού σε σχολεία της Λεμεσού.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, ρώτησε την Υπουργό για τα Τεχνικά Γυμνάσια και τον ΟΝΕΚ.

Ο Πρόεδρος και Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, είπε ότι «θα βρούμε λύσεις στα θέματα παιδείας με εποικοδομητικό κλίμα».

Η Βουλευτής του Κινήματος Άλμα, Λίτσα Δρουσιώτου, υπέβαλε ερώτημα για τους σχολικούς συνοδούς.

Ο Αντιπρόσωπος της θρησκευτικής ομάδας των Αρμενίων, Βαρτκές Μαχτεσιάν, ανέφερε ότι υπάρχει καλή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και εξέφρασε την προσδοκία ότι αυτή θα συνεχιστεί.

Απαντώντας στους Βουλευτές, η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι η στελέχωση των σχολείων έχει συμπληρωθεί κατά 90%, προσθέτοντας ότι έχει διπλασιαστεί το ποσοστό ενδιαφέροντος για τις Τεχνικές Σχολές. «Αναμένουμε ότι θα έχουμε ομαλή χρονιά», σημείωσε.

Ως προς τις υλικοτεχνικές υποδομές, εξήγησε ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει προγραμματισμό δεκαετίας. Έχουμε στοιχεία και βλέπουμε πού θα κτίσουμε σχολείο, βάσει λογισμικού που ανέπτυξε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, επεσήμανε.

Αναφερόμενη στο σύστημα διορισμού, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι «λαμβάνουμε υπόψιν όλες τις ευαισθησίες», τονίζοντας ότι «χρειαζόμαστε μια σύζευξη εξετάσεων και εκπαιδευτικής εμπειρίας, αλλά στη βάση της νομιμότητας». Προς τούτο, σημείωσε, το Υπουργείο είναι σε επικοινωνία με τη Νομική Υπηρεσία.

Μιλώντας για την Ειδική Εκπαίδευση, ανέφερε ότι υπάρχουν «τεράστιες στρεβλώσεις», εξηγώντας ότι «στηριζόμαστε στη διεθνή βιβλιογραφία για τις αλλαγές που προωθούμε».

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν εγκατασταθεί κλιματιστικά, σχεδόν σε όλα τα σχολεία, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα είναι ο ηλεκτρολογικός τους έλεγχος.

Αναφερόμενη στη διδασκαλία του «Δεν Ξεχνώ» στα σχολεία, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι αυτή έχει αναβαθμιστεί και δεν περιορίζεται απλώς σε ένα βιβλίο.

Ως προς το ζήτημα των αθλητικών εγκαταστάσεων στα σχολεία, ανέφερε ότι έχουν δημιουργηθεί χώροι προπόνησης.

Σημείωσε, επίσης, ότι υπάρχει σταθερή αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών ψυχολόγων στα σχολεία τα τελευταία χρόνια, προσθέτοντας ότι «έχουμε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για να φθάσουμε στο επιθυμητό σημείο».

Αναφερόμενη στους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, υπενθύμισε ότι ο νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή κρίθηκε αντισυνταγματικός.

Η Υπουργός Παιδείας πρόσθεσε ότι θα ιδρυθούν Τεχνικά Γυμνάσια σε Λεμεσό και Πάφο, σημειώνοντας ότι ακολουθεί η Λάρνακα.

Μιλώντας για τον ΟΝΕΚ, είπε ότι το Υπουργείο αναμένει τον εκπρόσωπο του ΔΗΣΥ.

Αναφερόμενη στους σχολικούς συνοδούς, είπε ότι τα θέματά τους θα περιληφθούν στο νομοσχέδιο για την Ειδική Εκπαίδευση.

Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, η Αθηνά Μιχαηλίδου έκανε λόγο για «μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση για τις προτεραιότητες του Υπουργείου και για τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, με κοινό στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της παιδείας του τόπου μας».

Εκφράζοντας τις θερμές της ευχαριστίες προς την απερχόμενη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού για τη συνεργασία που είχαν τα προηγούμενα χρόνια, η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε ότι «μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο, με σεβασμό στους θεσμούς και στις διαφορετικές απόψεις, καταφέραμε να προωθήσουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και νομοθετικές αλλαγές που για χρόνια παρέμεναν σε εκκρεμότητα».

«Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ποιότητα της εκπαίδευσης, εκσυγχρονίζουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα και δημιουργούν νέες προοπτικές για τους μαθητές και τους φοιτητές μας», επεσήμανε. «Οι αλλαγές αυτές αποδεικνύουν τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει συνεργασία και κοινός στόχος, και είναι επιδίωξή μας να κρατήσουμε ισχυρή αυτή τη συνέργεια», πρόσθεσε.

Με το ίδιο πνεύμα, συνέχισε, «προσβλέπουμε σε συνεργασία με τη νέα Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «μπορούμε να οικοδομήσουμε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού, ειλικρινούς διαλόγου και παραγωγικής συνεργασίας, γιατί μπροστά μας έχουμε μια ιδιαίτερα απαιτητική μεταρρυθμιστική ατζέντα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «την περίοδο που ακολουθεί καλούμαστε να ολοκληρώσουμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της εκπαίδευσης για τις επόμενες δεκαετίες».

Ανάμεσά τους, εξήγησε, είναι ο εκσυγχρονισμός της ειδικής εκπαίδευσης, με τη μετάβαση σε ένα πραγματικά συμπεριληπτικό σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε παιδιού, ο κατάλογος διοριστέων, η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, η συνέχιση των πολιτικών που ενισχύουν το ψηφιακό σχολείο, την τεχνική εκπαίδευση, την ποιότητα της μάθησης και τις ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «στα ζητήματα της παιδείας δεν υπάρχει χώρος για στείρες αντιπαραθέσεις», επισημαίνοντας ότι «υπάρχει χώρος για διαφορετικές προσεγγίσεις, για τεκμηριωμένο διάλογο και για υπεύθυνες αποφάσεις. Η εκπαίδευση αφορά το μέλλον των παιδιών μας και της ίδιας της χώρας και είναι κοινή μας ευθύνη να λειτουργήσουμε συλλογικά και με θετικό πρόσημο», υπογράμμισε.

«Ως Κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τεκμηρίωση, συνέπεια και διαφάνεια, διατηρώντας πάντοτε ανοικτό τον διάλογο με τη Βουλή, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», τόνισε η Υπουργός Παιδείας. «Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση δεν ανήκουν σε μία κυβέρνηση ή σε ένα πολιτικό κόμμα. Είναι υπόθεση κοινωνίας. Απαιτούν συνέχεια, συνέπεια και ευρύτερες πολιτικές συναινέσεις», σημείωσε.

Επιπρόσθετα, η Αθηνά Μιχαηλίδου εξέφρασε την αισιοδοξία ότι «με τη νέα Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με το ίδιο αίσθημα ευθύνης και με κοινό στόχο μια ποιοτική, σύγχρονη, συμπεριληπτική και ανθεκτική δημόσια εκπαίδευση, αντάξια των παιδιών και των νέων της Κύπρου».

Απαντώντας σε ερώτηση, εξήγησε ότι καταργείται ο κατάλογος διοριστέων το 2027, αλλά αξιοποιούνται άτομα που βρίσκονται σε αυτόν. Παράλληλα, σημείωσε ότι διορθώνονται στρεβλώσεις στις εξετάσεις για διορισμό εκπαιδευτικών.

Η Υπουργός Παιδείας ανέφερε, ακόμη, ότι το φθινόπωρο θα κατατεθούν τρία νομοσχέδια που αφορούν στην Ειδική Εκπαίδευση, το σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών και τη θεσμοθέτηση του Αθλητικού και του Μουσικού Σχολείου.

Σε σχέση με την εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία, είπε ότι έχει τεθεί ως στόχος η ασφαλής λειτουργία τους στα Γυμνάσια και τα Λύκεια μέχρι τον Σεπτέμβριο. Έχει συμπληρωθεί η εγκατάσταση κλιματιστικών στα νηπιαγωγεία, ανέφερε, προσθέτοντας ότι απομένει η εγκατάστασή τους σε αριθμό δημοτικών σχολείων. «Ο στόχος είναι εφικτός», είπε, τονίζοντας ότι «όλα τα σχολεία θα έχουν κλιματιστικά».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, η Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε ότι τα αποτελέσματα που παράγει το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι ανάλογα του ποσού που επενδύει το κράτος, εξηγώντας ότι η μεταρρύθμιση δεν αφορά μόνο στις δομές και τις υποδομές, αλλά και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, προκειμένου να βελτιωθούν τα αποτελέσματα.

Αναφορικά με τις επιχειρούμενες αλλαγές στην Ειδική Εκπαίδευση, σημείωσε ότι προβλέπονται πιο εξατομικευμένα προγράμματα για τα παιδιά, καλύτερη αξιολόγηση και περισσότερες παροχές προς τα παιδιά. «Ό,τι κάνουμε είναι σε πλήρη συντονισμό με τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ειδικής Εκπαίδευσης, ο οποίος μάς στηρίζει», υπογράμμισε.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, δήλωσε μετά τη συνεδρία ότι η Ειδική Εκπαίδευση «πρέπει να τύχει προσεκτικής αξιολόγησης και από το Υπουργείο και από εμάς».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των σχολικών υποδομών, είπε ότι «υπάρχει υπερπληθυσμός (μαθητών) σε όλες τις επαρχίες», ενώ έθεσε και ζήτημα των προκατασκευασμένων αιθουσών που τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες και την επόμενη χρονιά μετακινούνται.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, δήλωσε μετά τη συνεδρία ότι η «βία και η παραβατικότητα στα σχολεία αποτελούν μία πρόκληση που απαιτεί στοχευμένες παρεμβάσεις, ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ σχολείων, οικογενειών και αρμόδιων υπηρεσιών».

Επεσήμανε, ακόμη, ότι «η παιδεία αποτελεί τη σημαντικότερη επένδυση για το μέλλον του τόπου και οφείλουμε όλοι μέσα από συνεργασία και συνεννόηση να εργαζόμαστε για ένα εκπαιδευτικό σύστημα σύγχρονο, ποιοτικό και αντάξιο των προσδοκιών της κοινωνίας».

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νικολέττα Κωνσταντίνου, δήλωσε ότι η Επαρχία Πάφου «εξακολουθεί σε επίπεδο προγραμματισμού να λειτουργεί με υποδομές και σχεδιασμούς προ δεκαπενταετίας».

«Η Πάφος του σήμερα, όμως, δεν είναι η Πάφος του τότε. Ο μαθητικός πληθυσμός αυξήθηκε, οι ανάγκες άλλαξαν και τα σχολεία, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, έχουν ξεπεράσει τα όριά τους», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η Πάφος έχει άμεση ανάγκη από νέα σχολεία».

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Μιχάλης Κουνούνης, ήγειρε θέμα ασφάλειας και καταλληλότητας σχολείου στον Ύψωνα. Ζήτησε, επίσης, να τεθούν χρονοδιαγράμματα για την επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, δήλωσε ότι η νομοθεσία του 1999 για την Ειδική Εκπαίδευση είναι «απαρχαιωμένη με επιστημονικούς όρους», κάτι που «έχει ως αποτέλεσμα να θυματοποιούνται παιδιά με αναπηρία μέσα από ξεπερασμένες διαδικασίες και δομές».

Αναφερόμενος στο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, είπε ότι «έχουμε συγκεκριμένες απόψεις και σκέψεις, τις οποίες θα καταθέσουμε – αν χρειαστεί και με πρόταση νόμου – ούτως ώστε να εξελιχθούν τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο ομαλά σε σχέση με τη διασφάλιση ενός όσο το δυνατόν πιο αξιοκρατικού και πιο αποτελεσματικού συστήματος διορισμού».

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, δήλωσε ότι «αναμένουμε την κατάθεση του νομοσχεδίου (για την Ειδική Εκπαίδευση) και θα προχωρήσουμε, σε διαβούλευση με οργανώσεις και γονείς, σε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις και εισηγήσεις για να βελτιωθεί».

Αναφερόμενος στον ΟΝΕΚ, σημείωσε ότι «εδώ και μήνες συμβαίνουν πράγματα και θαύματα», προσθέτοντας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ακατάρτιστο και ότι υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για θέματα προσόντων και σύγκρουσης συμφέροντος.

ΚΥΠΕ