Μόλις 20% των ανεπίδοτων εξωδίκων από τις κάμερες της Τροχαίας έχει καταφέρει να επιδώσει η διαχειρίστρια εταιρεία, ενώ βολές δέχεται η Αστυνομία για τον τρόπο που επιχειρεί να επιδώσει εξώδικα που εκκρεμούν.

Το θέμα του νέου τρόπου επίδοσης των εξωδίκων από την Τροχαία απασχόλησε εκ νέου χθες την κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών με τους βουλευτές να αντιδρούν, γιατί επιδίδονται εξώδικα στα αεροδρόμια και λιμάνια. Ο διευθυντής της Τροχαίας Χάρης Ευριπίδου ήταν κάθετος ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται ούτε και υπάρχει η δυνατότητα.

Από τη συζήτηση στην Επιτροπή φάνηκε πως με τα σημερινά δεδομένα υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο επίδοσης των εξωδίκων αφού αυτή τη στιγμή υπάρχουν πέραν των 360.000 που εκκρεμούν, ενώ παράλληλα ανέκυψε και ζήτημα με όσους έχουν λάθος διεύθυνση, συσσωρεύτηκαν εξώδικα και δεν θα μπορέσουν σε 90 ημέρες να πληρώσουν €1.000 ή και περισσότερα.

Σχετική πρόταση νόμου ενέγραψε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Πασιουρτίδης ο οποίος ζήτησε να κατατεθεί η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, που επιτρέπει την επίδοση εξωδίκων σε οδοφράγματα και αστυνομικούς σταθμούς ακόμη και αεροδρόμια. Ο ίδιος διερωτήθηκε τι θα γίνει με όσους έχουν λανθασμένη διεύθυνση και έχουν συσσωρευμένα εξώδικα;

Ο έτερος βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού τόνισε ότι δεν πρέπει το κράτος να εφευρίσκει συνεχώς μηχανισμούς παγίδευσης των πολιτών, ότι η διοίκηση οφείλει να εφαρμόζει τους νόμους όπως και οι πολίτες. «Μαφιόζικες τακτικές και σολομώντειες λύσεις είναι έξω από το γράμμα του νόμου. Έχω 17 καταγγελίες από πολίτες που βρέθηκαν είτε στα οδοφράγματα είτε στα αεροδρόμια και τους σταμάτησε η Αστυνομία για εντάλματα. Παρανομείτε γι’ αυτό πρέπει να σταματήσετε. Το σύστημα, μας είπαν, ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω του Σένγκεν και τώρα σταματούν πολίτες στη γραμμή κατάπαυση του πυρός, αυτά τα πράγματα είναι ντροπή. Πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική, οικογενειάρχης που πήγε στο αεροδρόμιο τον σταμάτησαν και τον εξέθεσαν».

Στην Επιτροπή, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η photoradar list δεν εφαρμόζεται και η Αστυνομία δεν λειτουργεί στη βάση αυτού. Η επίδοση γίνεται σε αστυνομικούς σταθμούς και στα οδοφράγματα, δεν γίνεται σε αεροδρόμια και λιμάνια, ούτε και κατακρατείται ταυτότητα στα οδοφράγματα.

Μετά την τοποθέτηση αυτή ο κ. Δαμιανού αντέδρασε έντονα και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Δαμιανού: Γίνεται στα αεροδρόμια και λιμάνια.

– Ευριπίδου: Δεν γίνεται

– Δαμιανού: Γίνεται

– Ευριπίδου: Αφού σας λέω δεν γίνεται, αφού δεν εντοπίζεται. Εκεί που βάζετε την ταυτότητά σας ή το διαβατήριο δεν έχει σύνδεση με το σύστημα των εξωδίκων.

-Δαμιανού: Θέλω να μου απαντήσετε. Σταμάτησαν πολίτες στο αεροδρόμιο;

– Ευριπίδου: Αποκλείεται. Ούτε καν πρίντερ δεν έχει εκεί στον έλεγχο, πώς θα του επιδώσει το εξώδικο;

– Δαμιανού: Έχω στοιχεία αστυνομικών που μου λένε να επέμβω ώστε να σταματήσει η ηγεσία τις οδηγίες να σταματούν κόσμο στα οδοφράγματα.

Ο διευθυντής Τροχαίας ανέφερε ότι η επίδοση πραγματοποιείται σε αστυνομικούς σταθμούς, στα οδοφράγματα, ή όπου ο αστυνομικός έχει πρόσβαση σε υπολογιστή. Έστω κι αν έχει εξώδικο στο αεροδρόμιο δεν εκδίδεται, ανέφερε. Σε παρατήρηση του κ. Πασιουρτίδη κατά πόσο μπορεί ένας πολίτης να παρακάμψει το σύστημα και πάει στον αστυνομικό που βρίσκεται στον διαβατηριακό έλεγχο και αυτός να του πει ότι έχει εξώδικο, ο κ. Ευριπίδου ανέφερε ότι αν έγινε είναι λάθος και θα το ελέγξει. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι τα εξώδικα που επιδίδονται είναι αυτά που δεν παραλήφθηκαν ως συστημένα από το ταχυδρομείο, ή έχει δοκιμάσει επιδότης και δεν κατάφερε να το επιδώσει.

Παρά τις προσπάθειες δεν έγινε κατορθωτό να λειτουργήσει λίστα και για τους Τ/κ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών ανέφερε ότι νομοσχέδιο προβλέπει επίδοση εξωδίκων με sms ή email και πως μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 190.000 προσπάθειες για επίδοση εξωδίκων από επιδότη με τιμή 0,92 σεντ ανά εξώδικο. Μόλις το 20% από αυτά επιδόθηκε.

Πάντως, από τη συζήτηση στην Επιτροπή αναδείχθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τον τρόπο επίδοσης των εξωδίκων και τα όρια των εξουσιών των αρμόδιων αρχών. Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί σε επόμενη συνεδρία της Επιτροπής.