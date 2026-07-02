Δεκάδες οδηγοί έχουν συσσωρευμένα 5 – 8 απλήρωτα εξώδικα από τις κάμερες και σωρεία βαθμούς ποινής, με κίνδυνο να τα βρουν μπροστά τους τώρα, με την επίδοση σε οδοφράγματα, αστυνομικούς σταθμούς και σύντομα από όλα τα περιπολικά. Το θέμα της λειτουργίας της photoradar list ενεγράφη στη Βουλή, χωρίς όμως να συζητηθεί, παρά τη διατύπωση ερωτήσεων από βουλευτές, λόγω έλλειψης χρόνου.

Ωστόσο, κληθείς από τον «Φ» ο διευθυντής του Τμήματος Τροχαίας στο Αρχηγείο Αστυνομίας, Χάρης Ευριπίδου, να αναφέρει πόσα εξώδικα εκκρεμούν, ανέφερε ότι η εταιρεία έχει στα χέρια της περί τις 160.000 ανεπίδοτα εξώδικα για να προσπαθήσει να τα επιδώσει και άλλα τόσα η Αστυνομία. Δηλαδή άλλες 160.000 εξώδικα που η εταιρεία απέτυχε να τα επιδώσει, θα επιχειρήσει να βρει τους οδηγούς η Αστυνομία.

Ήδη, όπως υπογράμμισε ο κ. Ευριπίδου, σε 20 ημέρες που άρχισε η εφαρμογή της photoradar list, δηλαδή της λίστας με όσους εκκρεμούν εξώδικα από το σύστημα φωτοεπισήμανσης, έχουν επιδοθεί 13 χιλιάδες.

Επί τόπου εξώδικο

Η λίστα αυτή εφαρμόζεται στα οδοφράγματα, σε αστυνομικούς σταθμούς, ενώ σύντομα όταν ένας οδηγός ανακόπτεται για έλεγχο από μέλος της Τροχαίας, θα εξετάζεται αν εκκρεμεί εξώδικο από τις κάμερες ώστε να του επιδίδεται επί τόπου από τα ειδικά μηχανάκια. Αναφορικά με τις καταγγελίες ότι στα οδοφράγματα κατακρατείται η ταυτότητα των οδηγών, ο διευθυντής της Τροχαίας μάς ανέφερε ότι ο αστυνομικός μέσω της ταυτότητας του πολίτη ελέγχει αν εκκρεμούν εναντίον του οποιαδήποτε εντάλματα ή εξώδικα και τότε του γίνεται επίδοση.

Σε περίπτωση που κάποιος αρνηθεί να παραλάβει το εξώδικο, τότε θα θεωρείται ότι ενημερώθηκε και θα αρχίζει η διαδικασία που ορίζει ο νόμος για την πληρωμή του σε διάστημα 90 ημερών. Αν δεν γίνει αυτό, τότε το εξώδικο αυξάνεται ενώ στο τέλος η υπόθεση θα οδηγείται στο Δικαστήριο.

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή από βουλευτές, πολλοί λόγω φόβου πως πρόκειται για εξώδικα, δεν παραλαμβάνουν συστημένες επιστολές που αφορούν άλλα άσχετα ζητήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν χιλιάδες επιστολές στα ταχυδρομεία.

Ο κ. Ευριπίδου κάλεσε τους οδηγούς να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα της εταιρείας για να δουν αν εκκρεμεί εξώδικο ώστε να το πληρώσουν. Κι αυτό γιατί υπάρχουν οδηγοί που έχουν συσσωρεύσει αρκετά εξώδικα και δεν θα μπορούν να τα πληρώσουν, ενώ κινδυνεύουν να σταλούν στα δικαστήρια και να χάσουν και την άδειά τους.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι στη βάση της νομοθεσίας η εταιρεία που διαχειρίζεται το σύστημα πληρώνεται για κάθε προσπάθεια επίδοσης εξωδίκου, ενώ τόνισε πως και η Αστυνομία δικαιούται στη βάση του νόμου να επιδώσει όσα εξώδικα δεν κατάφερε η εταιρεία να εντοπίσει τους παραβάτες.

Στα αεροδρόμια μετά το Σένγκεν

Όσον αφορά στο ερώτημα αν η photoradar list εφαρμόζεται και στα αεροδρόμια, ο υπεύθυνος της Τροχαίας ανέφερε ότι επειδή η Κύπρος θα μπει στη ζώνη Σένγκεν και οι Κύπριοι πολίτες δεν θα ελέγχονται, κρίθηκε πως δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί έλεγχος για τα εξώδικα. Ο έλεγχος των επιβατών θα γίνεται όταν η χώρα μας εισέλθει στη ζώνη Σένγκεν από τις αεροπορικές εταιρείες.