Ζήτημα με τον νέο τρόπο επίδοσης των εξωδίκων από το σύστημα φωτοεπισήμανσης ηγέρθη χθες στη Βουλή, μετά και από τις ενέργειες της Αστυνομίας να ελέγχει οδηγούς ακόμη και στα οδοφράγματα.

Όπως κατάγγειλε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Λάρνακας Ανδρέας Πασιουρτίδης, άρχισαν να επιδίδονται πρόστιμα από κάμερες σε οδοφράγματα, λιμάνια και αεροδρόμια. Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι έγινε δέκτης καταγγελιών ότι σε μια περίπτωση αστυνομικοί κατακράτησαν και τις ταυτότητες προσώπων που θα μετέβαιναν στα κατεχόμενα. Απευθυνόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνης ζήτησε να σταλεί σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή που να επιτρέπει κάτι τέτοιο, «για να σας βοηθήσουμε να επιδίδεται τα εξώδικα νόμιμα».

Ο Κώστας Φυτιρής ανέφερε ότι του απέστειλαν από την Αστυνομία τα σχετικά και φαίνεται πως δεν απαγορεύεται η επίδοσή τους, όπως γίνεται και με τα άλλα εξώδικα. Ο ίδιος ανέφερε ότι θα μελετήσει εκ νέου το θέμα ώστε να υπάρχει ισονομία μεταξύ των πολιτών. Όπως είπε, υπάρχουν αυτοί που ευσυνείδητα πληρώνουν το πρόστιμο τους και αυτοί που αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για εξώδικο από τις κάμερες και δεν το παραλαμβάνουν, οπόταν και δεν πληρώνουν. Αυτό δεν είναι δίκαιο ανέφερε, τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 360.000 ανεπίδοτα εξώδικα από τις κάμερες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η Αστυνομία άρχισε εδώ και 15 ημέρες περίπου να επιδίδει τα εξώδικα των καμερών σε οδοφράγματα, αστυνομικούς σταθμούς ή και οπουδήποτε ανακοπεί ένας πολίτης – πλην των αεροδρομίων και λιμανιών – σε μια προσπάθεια να μειωθεί ο τεράστιος όγκος συσσωρευμένων εξωδίκων. Για το σκοπό αυτό εξασφάλισε και γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία. Για εντοπισμό ενός οδηγού ότι εκκρεμεί εναντίον του εξώδικο ή εξώδικα από τις κάμερες, η Αστυνομία σε συνεργασία με την εταιρεία που διαχειρίζεται το σύστημα φωτοεπισήμανσης, έχει ετοιμάσει λίστα με τα στοιχεία όλων όσων καταγγέλθηκαν από κάμερες, τη γνωστή photo radar list.

Μάλιστα σε πρόσφατη ανακοίνωση της Αστυνομίας μετά από αντιδράσεις πολιτών, ανέφερε ότι η επίδοση εξωδίκων μπορεί να γίνει από μέλος της Αστυνομίας σε οποιοδήποτε σημείο, το οποίο βρίσκεται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές. Τονίζεται ότι ποινική δίωξη εναντίον προσώπου στο οποίο επιδόθηκε εξώδικο πρόστιμο, που δεν έχει πληρωθεί, ενδέχεται να ασκηθεί με την παρέλευση 105 ημερών, από την ημερομηνία επίδοσης και όχι έκδοσης του προστίμου, αντί 45, που ίσχυε προηγουμένως. Η επιβολή επιβάρυνσης 50% για μη πληρωθέν εξώδικο πρόστιμο ενεργοποιείται 90 ημέρες μετά την έκδοσή του, αντί 30 που ίσχυε προηγουμένως.

Ωστόσο, υπάρχει η άποψη εκ μέρους βουλευτών ότι η νομοθεσία για το σύστημα επισήμανσης δεν καθορίζει ως διαδικασία την επίδοση σε οδοφράγματα ή σε αστυνομικούς σταθμούς ή οπουδήποτε αλλού, αλλά μόνο μέσω παραλαβής επιστολής από ταχυδρομείο, ή με επίδοση του εξωδίκου από επιδότη.