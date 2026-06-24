«Το οργανωμένο έγκλημα έχει προχωρήσει τόσο πολύ που μας παρακολουθεί το ίδιο. Εμείς ακόμα συζητάμε αν θα επιτρέπονται παρακολουθήσεις για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος».

Ξέσπασμα σήμερα στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτιρή, στην πρώτη συνάντησή του με τα νέα μέλη της και την ενημέρωση για τις προτεραιότητες του υπουργείου του. Ως πρώτη προτεραιότητα σημείωσε το εναρμονιστικό νομοσχέδιο περί της παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το οποίο στρέφεται κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Δεν έχει κατατεθεί ακόμα στη Βουλή αλλά αυτό θα γίνει σύντομα, ώστε εκεί που δεν δικαιολογούνται περιουσίες, να δημεύονται.

Όσον αφορά στα νομοσχέδια για τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι θα γίνει συζήτηση με την Επιτροπή για τις προθέσεις τους ώστε να γίνουν οι αλλαγές και να προωθηθούν για ψήφιση. Πρέπει να χτυπηθεί το οργανωμένο έγκλημα ώστε οι νέοι να είναι σε μια ασφαλή κοινωνία, ανέφερε.

Όσον αφορά στη δέσμη των 38 νομοσχεδίων που αφορούν στη μεταρρύθμιση της Νομικής Υπηρεσίας και για τον έλεγχο των αποφάσεων του Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι πρέπει να προωθηθούν για ψήφιση αφού έχει ήδη γίνει συζήτηση από την προηγούμενη Βουλή.

Από τη συζήτηση στην Επιτροπή φαίνεται να προκύπτει ζήτημα για τις φυλακές ανηλίκων. Όπως ανέφερε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Πασιουρτίδης, η κυβέρνηση παρανομεί αφού έχει τέσσερα χρόνια που ψηφίστηκε η νομοθεσία για κράτηση των ανηλίκων σε ξεχωριστό χρόνο και αυτό δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Παρανομούμε έναντι της Ευρώπης, είπε και γι’ αυτό προειδοποίησε ότι η Βουλή δεν είναι διατεθειμένη να δώσει άλλη παράταση για την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ο αρμόδιος υπουργός απάντησε ότι οι φυλακές ανηλίκων θα γίνουν στην Μεννόγεια και τόνισε ότι το πρόβλημα αφορά στα Δημόσια Έργα. «Δεν μπορούν να αναλαμβάνουν όλα τα έργα του δημοσίου, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Έχουμε 15-20 ανήλικους που κρατούνται και γίνονται σκέψεις να διαχωριστούν τα κρατητήρια στη Μεννόγεια ώστε εκεί να μεταφερθούν και οι 80 περίπου γυναίκες κρατούμενες. Δεν μπορώ να δεσμευτώ ότι ως το τέλος του έτους θα είμαστε έτοιμοι, πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Σε άλλο σημείο των τοποθετήσεων του ο κ. Φυτιρής αναφέρθηκε και στις αλλαγές ωραρίου στην Αστυνομία λέγοντας ότι θα πάμε οργανωμένα και όχι αποσπασματικά για τα θέματα της Αστυνομίας, ώστε να ενισχυθούν οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής. Τόνισε ότι οι προσφορές και άλλα ζητήματα που σήμερα γίνονται από την Αστυνομία θα μεταφερθούν στο υπουργείο, ενώ ανέφερε ότι σύντομα θα προκηρυχθεί η προσφορά για τις κάμερες στο σώμα των αστυνομικών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα των διελεύσεων από και προς τα κατεχόμενα, αποκάλυψε ότι υπάρχουν σκέψεις να ποινικοποιήσουμε με βάση τον κανονισμό της πράσινης γραμμής, τις διελεύσεις όσων διέρχονται από χωματόδρομο. Αν έρθει κάποιος Τ/κ τώρα στις ελεύθερες περιοχές μέσω χωματόδρομων και όχι επίσημων σημείων διέλευσης, του λέμε να πάει από κανονικό σημείο. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα γι’ αυτό και συζητούμε κάποιες λύσεις.

Τέλος, για τις νέες φυλακές ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι στόχος είναι να μπουν μπουλντόζες στον Μαθιάτη πριν το τέλος του 2027. Τώρα γίνονται οι σχεδιασμοί, υπήρξε συνεννόηση με την Τράπεζα Αναπτύξεως και εξέφρασε την ελπίδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να γίνει παρουσίαση του μάστερ πλαν στους κατοίκους της περιοχής.