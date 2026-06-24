Από την ιδέα… στο τιμόνι, με λίγα «βήματα», χωρίς αναμονές και ταλαιπωρία. Αυτό προσφέρει η χρηματοδότηση αυτοκινήτου της Eurobank και οι πελάτες παρκάρουν χωρίς άγχος!

Η απόκτηση αυτοκινήτου δεν χρειάζεται να είναι πλέον μια χρονοβόρα και αγχωτική διαδικασία. Με τη χρηματοδότηση αυτοκινήτου της Eurobank Ltd, η εμπειρία γίνεται πιο απλή και διαφανής, με ηλεκτρονική αίτηση και γρήγορη ανταπόκριση.

Μέσω του υπολογιστή δόσης στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί άμεσα να ενημερωθεί για τη μηνιαία δόση του, να συμπληρώσει φόρμα ενδιαφέροντος και να λάβει καθοδήγηση από εξειδικευμένο λειτουργό εξυπηρέτησης, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί κατάστημα.

Υφιστάμενοι πελάτες μπορούν να υποβάλουν απευθείας αίτηση μέσω του Mobile App και να λάβουν αρχική απάντηση εντός 24 ωρών. Αρκεί να συνδεθούν στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, να διαλέξουν την επιλογή «προϊόντα» και να αιτηθούν για χρηματοδότηση αυτοκινήτου μέσω της εφαρμογής από όπου κι αν βρίσκονται χωρίς ταλαιπωρία.

«Green Αυτοκίνητο» – Οδηγώντας προς ένα βιώσιμο μέλλον

Οι τάσεις της αγοράς δείχνουν ξεκάθαρα στροφή προς την πράσινη κινητικότητα. Οι καταναλωτές επιλέγουν όλο και περισσότερο ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα, όχι μόνο για λόγους εξοικονόμησης καυσίμου, αλλά και για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Ανταποκρινόμενη σε αυτή τη μεταστροφή, η Eurobank έχει σχεδιάσει το προϊόν «Green Αυτοκίνητο», προσφέροντας χαμηλότερο επιτόκιο για τη χρηματοδότηση αγοράς οχημάτων που διακρίνονται για την ενεργειακή τους αποδοτικότητα και τη χαμηλή περιβαλλοντική τους επιβάρυνση.

Η ολοκληρωμένη λύση για χρηματοδότηση Green Αυτοκινήτου παρέχει ευνοϊκούς όρους, επιτρέποντας την απόκτηση νέου ή μεταχειρισμένου ενεργειακά αποδοτικού οχήματος, εύκολα και γρήγορα, με χαμηλότερο επιτόκιο, διάρκεια αποπληρωμής έως 8 χρόνια, επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου, χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα και χωρίς έξοδα πρόωρης αποπληρωμής.

Η χρηματοδότηση Green Αυτοκινήτου εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Τράπεζας για μείωση του περιβαλλοντικού της αντίκτυπου, στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Eurobank επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και σχεδιάζει με συνέπεια τις δράσεις της, μειώνοντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και συμβάλλοντας στην κοινωνική ευημερία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG).

Στοχεύοντας σε ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον και στην αναστροφή των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, δεσμεύεται για πράσινη και κοινωνική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, προσφέροντας ποιοτικές επιλογές και λύσεις.

Η τάση της αγοράς και οι νέες προτιμήσεις των καταναλωτών

Τα τελευταία χρόνια, η αγορά των δανείων αυτοκινήτου χαρακτηρίζεται από δύο έντονες τάσεις:

Ψηφιοποίηση της διαδικασίας, καθώς οι πελάτες αναζητούν πλέον εύκολη πρόσβαση στη δανειοδότηση, με άμεση και διαδικτυακή εξυπηρέτηση, χωρίς φυσική παρουσία στην τράπεζα. Στροφή στη βιωσιμότητα, καθώς παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για πράσινα δάνεια και οικολογικά οχήματα, που συνδυάζουν τεχνολογία, οικονομία και περιβαλλοντική συνείδηση.

Οι σύγχρονοι καταναλωτές δίνουν έμφαση στην ευελιξία, στην προσωποποιημένη προσέγγιση και στη διαφάνεια κόστους, επιλέγοντας λύσεις που προσαρμόζονται στον τρόπο ζωής και στις αξίες τους.

Υπεύθυνη τραπεζική με συμβουλές και κίνητρα

Η Eurobank προωθεί την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική, προσφέροντας όχι μόνο προϊόντα αλλά και εξειδικευμένες συμβουλές προς τους πελάτες της. Μέσα από κριτήρια Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG), στηρίζει τη μετάβαση προς ένα πιο «πράσινο» και βιώσιμο μοντέλο κατανάλωσης. Η Τράπεζα έχει θεσπίσει μηχανισμούς αξιολόγησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων, ενώ αναπτύσσει ομάδες ειδικών σε θέματα βιωσιμότητας, ενισχύοντας τη συμβολή της στην ευρύτερη κοινωνία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

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