Για πρώτη φορά εντοπίστηκε κρούσμα Έμπολα στη Γαλλία, σε γιατρό που επέστρεψε από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου μαίνεται μεγάλη επιδημία. Ο ασθενής έχει τεθεί σε απομόνωση, ενώ οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό της Ευρώπης παραμένει χαμηλός.

#Communiqué | Ebola : identification d’un 1er cas chez un médecin humanitaire de retour de mission en République démocratique du Congo (RDC)



Le ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées confirme ce jour l’identification d’un premier cas… pic.twitter.com/OL3ILA0MCp June 24, 2026

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, ο κίνδυνος από τον ιό Έμπολα για τον γενικό πληθυσμό της Ευρώπης είναι χαμηλός.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Στεφάν Λεκορνί παρακολουθεί «ιδιαίτερα στενά» την κατάσταση, διαβεβαίωσε το περιβάλλον του.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν μολυνθεί από τον ιό Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, από τους οποίους οι 267 έχουν πεθάνει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να προειδοποιεί ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που έχουν εντοπιστεί ποτέ τον πρώτο μήνα από το ξέσπασμα μιας επιδημίας Έμπολα.

Στις 15 Μαΐου κηρύχθηκε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό η 17η επιδημία Έμπολα, αν και ο ιός εντοπίστηκε πολλές εβδομάδες έπειτα από “μυστηριώδεις” θανάτους σε μια πόλη της επαρχίας Ιτούρι, επίκεντρο της επιδημίας αυτής. Συνολικά τα τελευταία 50 χρόνια περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει στην Αφρική από τον Έμπολα.

Για την τρέχουσα επιδημία ευθύνεται το στέλεχος Bundibugyo του ιού για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.

protothema.gr