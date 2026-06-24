Ισχυρή νεροποντή έπληξε το απόγευμα της Τρίτης (23/6) τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας στην Ιταλία, στο πλαίσιο κίτρινης προειδοποίησης για καταιγίδες στην περιφέρεια της Καμπάνια.
Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε τμήματα του αρχαιολογικού χώρου, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής του πάρκου, Γκαμπριέλ Ζούχτριγκελ. Στις εικόνες διακρίνεται το νερό να καλύπτει τους δρόμους της αρχαίας πόλης, δημιουργώντας προσωρινές δυσκολίες στην κίνηση των επισκεπτών.
Ο ίδιος ανέφερε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, σημειώνοντας παράλληλα ότι η εικόνα της βροχής στην Πομπηία αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η πόλη στην αρχαιότητα και τη χρήση των υπερυψωμένων λίθινων διαβάσεων από τους Ρωμαίους.
Δείτε βίντεο: