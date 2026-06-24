Ισχυρή νεροποντή έπληξε το απόγευμα της Τρίτης (23/6) τον αρχαιολογικό χώρο της Πομπηίας στην Ιταλία, στο πλαίσιο κίτρινης προειδοποίησης για καταιγίδες στην περιφέρεια της Καμπάνια.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα σε τμήματα του αρχαιολογικού χώρου, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο διευθυντής του πάρκου, Γκαμπριέλ Ζούχτριγκελ. Στις εικόνες διακρίνεται το νερό να καλύπτει τους δρόμους της αρχαίας πόλης, δημιουργώντας προσωρινές δυσκολίες στην κίνηση των επισκεπτών.

Ο ίδιος ανέφερε ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί ζημιές, σημειώνοντας παράλληλα ότι η εικόνα της βροχής στην Πομπηία αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε η πόλη στην αρχαιότητα και τη χρήση των υπερυψωμένων λίθινων διαβάσεων από τους Ρωμαίους.

Δείτε βίντεο:

Un violento acquazzone si è abbattuto su Pompei, l'acqua ha invaso le strade negli scavi come mostra il video pubblicato da Gabriel Zuchtriegel sui social. “Dopo una violenta tempesta a Pompei, per ora nessun danno a persone o cose segnalato – spiega il direttore degli scavi – si… pic.twitter.com/EcvnCLhOK0 — Repubblica (@repubblica) June 24, 2026

protothama.gr