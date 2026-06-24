Στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο η συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace), κατόπιν δικής του επιλογής ανέφερε την Τετάρτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ερωτηθείς σχετικά μετά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης έχει συσταθεί για την υλοποίηση του σχεδίου ανοικοδόμησης για τη Γάζα στη βάση του ψηφίσματος 2803 του ΟΗΕ, το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο χαιρέτισε, αλλά στήριξε από την πρώτη στιγμή. Υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συμμετάσχει στην πρώτη διάσκεψη ανακοίνωσης του σχεδίου και είχε υποβάλει πρόταση 8 συγκεκριμένων σημείων που βασίζονται στο σχέδιο του Προέδρου Τραμπ για την ταχύτερη υλοποίηση της ανοικοδόμησης της περιοχής της Γάζας.

«Το Συμβούλιο για τη Γάζα, για την Ειρήνη, λοιπόν, αποφάσισε αυτή η διάσκεψη να πραγματοποιηθεί στη χώρα μας. Δεν είναι η Κυπριακή Δημοκρατία ούτε συνδιοργανωτής ούτε οργανωτής ασφαλώς αυτής της διοργάνωσης» είπε.

Ο Εκπρόσωπος είπε ότι έχει την δική του υψηλή σημασία το γεγονός ότι ο διοικητικός βραχίονας αυτού του Συμβουλίου επέλεξε την Κύπρο, «μια χώρα η οποία έχει αποδείξει στην πράξη πόσο ωφέλιμη αλλά και πόσες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει, αλλά και την αποδοτικότητα αυτών των πρωτοβουλιών ως προς την ανθρωπιστική υποστήριξη του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το επίπεδο συμμετοχής, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι θα βρίσκονται στην Κύπρο κάποιοι αξιωματούχοι οι οποίοι έχουν ζητήσει και θα έχουν συναντήσεις με τον ΥΠΕΞ, Κωνσταντίνο Κόμπο. Επανέλαβε ότι είναι θετικό πως επιλέγηκε γι αυτή τη συνάντηση η Κύπρος και επεσήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει διαμηνύσει πολλές φορές πως παρά τις εξελίξεις στην περιοχή δεν πρέπει ποτέ να διαφεύγει η προσοχή μας από το σχέδιο ανοικοδόμησης για την Γάζα.

Στο σχέδιο αυτό πρόσθεσε, η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να συμμετάσχει ενεργά όταν αρχίζει η ανοικοδόμηση της Γάζας μέσω της πρότασης του Προέδρου της Δημοκρατίας των 8 σημείων.

ΚΥΠΕ