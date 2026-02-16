Η αναγνώριση του ρόλου της Κύπρου ως παράγοντα ειρήνης και συνεργασίας, και η επαναβεβαίωση του ψηφίσματος 2803 (2025) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ήταν τα δύο στοιχεία που καθόρισαν τη θετική απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη στην πρόσκληση του Συμβουλίου Ειρήνης, για την εφαρμογή της ειρήνης και την ανοικοδόμηση στη Γάζα.

Είδαμε την επιστολή

Η επιστολή, την οποία το philenews είδε, έχει αποσταλεί από το Συμβούλιο Ειρήνης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μέσα από αυτή φαίνεται ότι απαντώνται και οι διευκρινίσεις που είχαν ζητηθεί σε σχέση με την αρχική πρόσκληση που είχε σταλεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Το Συμβούλιο Ειρήνης προσκαλεί τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση «ως παρατηρητής» που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026, στις 10 π.μ. στο Ινστιτούτο Ειρήνης Ντόναλντ Τζ. Τραμπ.

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι «το ψήφισμα 2803 (17 Νοεμβρίου 2025) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καλωσορίζει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης λειτουργεί ως κύριο όργανο που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου Σχεδίου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα και την εξασφάλιση της διαρκούς ειρήνης στην περιοχή».

Συνεχίζοντας, το Συμβούλιο Ειρήνης στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη αναφέρει: «Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επιδείξει με συνέπεια τη δέσμευσή της στην ειρήνη, την αλληλεγγύη και τη διεθνή συνεργασία. Με αυτό το πνεύμα, το Συμβούλιο θα καλωσόριζε την παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εναρκτήρια συνεδρίαση ως παρατηρητής».

Στη συνέχεια, αναφέρεται ότι «το Συμβούλιο Ειρήνης θα ήταν ευγνώμον να λάβει επιβεβαίωση παρουσίας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του τίτλου του προτεινόμενου εκπροσώπου και παρατηρητή της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Τέλος, το Συμβούλιο Ειρήνης επαναλαμβάνει την εκτίμησή του προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τι άλλαξε από την πρόσκληση

Ποιος μπορεί να εκπροσωπήσει μια χώρα: Στην αρχική πρόσκληση που είχε σταλεί την προηγούμενη εβδομάδα σημειωνόταν πως αυτή ήταν αυστηρώς προσωπική και δεν μπορούσαν οι προσκληθέντες να εκπροσωπηθούν από κάποιο άλλο εκπρόσωπο. Όπως είδαμε και μέσα από την επιστολή ζητείται από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να ενημερώσει το Συμβούλιο εάν ο ίδιος ή κάποιος εκπρόσωπός του θα παραστεί.

Πιεστική ημερομηνία: Στην αρχική πρόσκληση καταγραφόταν η απαίτηση όπως δοθούν απαντήσεις μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. Οι απαντήσεις δίνονται τα τελευταία 24ωρα ενώ σήμερα θα επισημοποιηθεί ποιος τελικά θα εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στη συνεδρία.

Οι επιφυλάξεις και οι απαντήσεις

Η Λευκωσία έβλεπε από την αρχή θετικά τη συμμετοχή της στη συγκεκριμένη συνεδρία, πλην όμως έθετε κάποια ζητήματα προς ξεκαθάρισμα, όπως για παράδειγμα το στάτους των συμμετεχόντων αλλά κυρίως το ότι η όλη προσπάθεια θα είναι κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών.

Από την επιστολή που έλαβε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απαντάται το θέμα αυτό, καθώς σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με το ψήφισμα 2803 καλωσόρισε τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης και ότι αυτό θα έχει ως αποστολή την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Το δεύτερο σημείο που ξεκαθαρίστηκε είναι πως η Κυπριακή Δημοκρατία θα συμμετάσχει υπό το καθεστώς του παρατηρητή.

Έτσι έγειρε η πλάστιγγα

Τρία ήταν τα στοιχεία που έγειραν τελικά την πλάστιγγα προκειμένου η Κύπρος να απαντήσει θετικά και να παραστεί στην εκδήλωση του Συμβουλίου Ειρήνης.

Το πρώτο ήταν η αναφορά στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το στάτους της συμμετοχής.

Το δεύτερο ήταν η αναφορά στον ρόλο που παίζει η Κύπρος στην περιοχή τον οποίο και η Ουάσιγκτον φαίνεται να αναγνωρίζει.

Και το τρίτο ήταν τα μηνύματα που λάμβανε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης από τις επαφές του με άλλες χώρες της Μεσογείου. Ο ΠτΔ ήταν σε ανοικτή γραμμή το διάστημα αυτό με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ανακοίνωσε τη συμμετοχή της χώρας της με το καθεστώς του παρατηρητή.

Επίσης, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων που γίνονται στο παρασκήνιο, στην τελετή της Πέμπτης παρούσα θα είναι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εκτός από την Ιταλία, την παρουσία τους ανακοίνωσαν Ρουμανία και Αλβανία.

Γιατί θεωρείται σημαντική η παρουσία

Η αναφορά στην επιστολή ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επιδείξει με συνέπεια τη δέσμευσή της στην ειρήνη, την αλληλεγγύη και τη διεθνή συνεργασία», θεωρείται ως κίνηση αναγνώρισης του ρόλου που παίζει η Κύπρος στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Επιπρόσθετα, τις τελευταίες ημέρες στη Λευκωσία έφτασαν αρκετά μηνύματα που έδειχναν ότι οι Αμερικανοί ήθελαν και την Κύπρο παρούσα στην εκδήλωση της 19ης Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Σήμερα αποφασίζεται ο εκπρόσωπος

Η επιλογή για το ποιος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης θα γίνει ανάμεσα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εξωτερικών.

Χθες ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απαντώντας σε σχετική ερώτηση ως προς την εκπροσώπηση της Κύπρου είπε ότι θα παρευρεθεί είτε ο ίδιος είτε ο Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με άλλους επικεφαλής κυβερνήσεων των μεσογειακών κρατών και ότι «μέχρι αύριο (δηλαδή σήμερα) θα έχουμε την τελική απόφαση».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη σημασία της πρόσκλησης που έλαβε από το Συμβούλιο Ειρήνης.

Η έκφραση ικανοποίησης

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατέδειξε τη σημασία του ότι προσκλήθηκε. «Το να έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με πρόσκληση ειδικά για το καθεστώς του παρατηρητή, δείχνει και την επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία, να δουλέψουμε μαζί, πάντα σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για τη Γάζα», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Είμαστε η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στη Γάζα, έχουμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κράτος ενδιαφέρον να δούμε να υλοποιείται αυτό το σχέδιο», πρόσθεσε.

Θέλοντας να προκαταλάβει αντιδράσεις στο εσωτερικό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε πως «οι αποφάσεις μας λαμβάνονται υπόψη με πρώτιστο κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας και θεωρώ ότι η συμμετοχή εκεί εξυπηρετεί, ανάμεσα σε πολλά άλλα, και τα συμφέροντα της χώρας μας».

Παίζει στα ζάρια το δίκαιο

Το ΑΚΕΛ, το οποίο είχε από την πρώτη στιγμή εκφράσει αντίθεση στα σχέδια Τραμπ, αλλά και την ανάμιξη της Κύπρου σ’ αυτά, έσπευσε χθες να κατηγορήσει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ότι με την πρόσδεση στο άρμα του Τραμπ «παίζει στα ζάρια το δίκαιο της Κύπρου».

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ: «Η απόφαση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να συμμετέχει στη συνάντηση του ψευδεπίγραφου «Συμβουλίου Ειρήνης» που συγκρότησε ο Τραμπ συνιστά μια ιστορική διολίσθηση στην εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας με τεράστιους κινδύνους για την υπόθεση της πατρίδας μας. Καλούμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου να πάρουν θέση έναντι της απόφασης αυτής της κυβέρνησης».

Αφού σημειώνει ότι «η Κυπριακή Δημοκρατία βασίζει την υπόσταση, το δίκαιο και τον αγώνα της στο διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ», υποδεικνύει πως «η συμμετοχή της κυπριακής κυβέρνησης σε σχεδιασμούς και μορφώματα που καταπατούν το διεθνές δίκαιο είναι αυτοαναίρεση που αργά ή γρήγορα θα την βρούμε μπροστά μας».

Μη σοβαρή ανάγνωση της πραγματικότητας

Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει η Λευκωσία στη συμμετοχή της στην εναρκτήρια συνεδρία του Συμβουλίου Ειρήνης ήταν και η αντίδραση της κυβέρνησης στις κατηγορίες ΑΚΕΛ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε:

«Η προσπάθεια παρουσίασης της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Παρατηρητή σε διεθνή συνάντηση για τη Γάζα ως δήθεν «πρόσδεση σε άρμα» αποκαλύπτει περισσότερο ιδεολογική εμμονή παρά σοβαρή ανάγνωση της πραγματικότητας. Η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ασκείται με συνθήματα, ούτε με αντανακλαστικά κομματικής αντιπολίτευσης, αλλά με θεσμική συνέχεια, νηφαλιότητα και ενεργή παρουσία εκεί όπου διαμορφώνονται εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα την περιοχή μας».

Ο Κ. Λετυμπιώτης διαμηνύει πως «η χώρα μας συμμετέχει με καθαρό θεσμικό ρόλο, με δικές της εισηγήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί σε προηγούμενες διεθνείς συναντήσεις, και με σαφή στόχο τη σταθερότητα και την ειρήνευση στην περιοχή. Η υπεύθυνη διπλωματία δεν είναι τζόγος. Τζόγος είναι να μετατρέπεις κάθε διεθνή πρωτοβουλία σε πεδίο εσωτερικής πολιτικής εκμετάλλευσης».

Καταλήγοντας, διαβεβαιώνει ότι «η Κύπρος δεν σύρεται από κανέναν. Συμμετέχει όπου κρίνει ότι πρέπει να είναι παρούσα και μιλά με τη δική της φωνή. Αυτό είναι κυρίαρχη εξωτερική πολιτική, όχι διολίσθηση. Διολίσθηση ήταν και δυστυχώς παραμένει η δογματική ιδεολογική αγκύλωση του ΑΚΕΛ. Τα αποτελέσματα τα βιώσαμε».