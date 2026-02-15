Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε την πρόσκληση και τη συμμετοχή της Κύπρου στην επικείμενη συνάντηση του Συμβουλίου της Ειρήνης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του την Κυριακή.

Ο Πρόεδρος μιλούσε μετά τον πανηγυρικό εορτασμό του Αγίου Μάρωνα, που τελέστηκε στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας των Χαρίτων, στη Λευκωσία.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρόσκληση που έλαβε και αποδέχθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο της Ειρήνης για τη Γάζα υπό το καθεστώς του παρατηρητή, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι θεωρεί «ιδιαίτερα σημαντική για τη χώρα μας τόσο την πρόσκληση όσο και την παρουσία μας εκεί». Παράλληλα, εξέφρασε ιδιαίτερη χαρά επειδή οι ΗΠΑ, μέσα από τη σχετική πρόσκληση με το καθεστώς του παρατηρητή, επιτρέπουν την παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αυτή τη συνάντηση.

Σε αυτή τη συνάντηση, συνέχισε, «εκείνο που θα αναδείξουμε για ακόμη μια φορά – και θεωρώ ότι είναι καθοριστικό και ήταν και μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έγινε και η σχετική πρόσκληση – είναι το σχετικό σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας που αφορά τη Γάζα». Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθύμισε ότι, όταν είχε μεταβεί στην Αίγυπτο, είχε παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο που άπτεται της υλοποίησης 3 πτυχών του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου.

«Είμαστε το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, είμαστε σε επαφή με αρκετούς ηγέτες των μεσογειακών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντική η πρόσκληση και πολύ σημαντική η παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας», επεσήμανε.

«Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται υπ’ όψιν με πρώτιστο κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας και θεωρώ η συμμετοχή εκεί εξυπηρετεί, ανάμεσα σε πολλά άλλα, και τα συμφέροντα της χώρας μας», τόνισε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι στη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης θα παρευρεθεί είτε ο ίδιος είτε ο Υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε επαφή με άλλους επικεφαλής κυβερνήσεων των μεσογειακών κρατών και ότι «μέχρι αύριο θα έχουμε την τελική απόφαση».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο συμμετοχής άλλων ευρωπαϊκών χωρών στη συνάντηση, σημείωσε πως γνωρίζει σίγουρα ότι έχει ανταποκριθεί θετικά η Ιταλία, καθώς και κάποια άλλα κράτη, διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα ανακοινώσει επίσημα τις αποφάσεις άλλων κρατών.

Ερωτηθείς για το καθεστώς του παρατηρητή στο Συμβούλιο Ειρήνης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήγησε ότι αυτό το καθεστώς άπτεται ειδικότερα 2 θεμάτων. Το πρώτο, σημείωσε, αφορά αποκλειστικά την ενίσχυση της προσπάθειας που γίνεται για τη Γάζα, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος είχε υποβάλει συγκεκριμένο σχέδιο. Το δεύτερο, πρόσθεσε, αφορά γενικότερα πρόνοιες του Συμβουλίου της Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου, συμπληρώνοντας ότι η Κύπρος δεν είχε συμμετάσχει στη συνάντηση του Νταβός και δεν είχε υπογράψει λόγω της αξιολόγησης που έγινε σε σχέση ειδικότερα και με τα Ηνωμένα Έθνη.

«Το να έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες με πρόσκληση ειδικά για το καθεστώς του παρατηρητή, δείχνει και την επιθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών για συνεργασία, να δουλέψουμε μαζί, πάντα σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου για τη Γάζα», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Είμαστε η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στη Γάζα, έχουμε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κράτος ενδιαφέρον να δούμε να υλοποιείται αυτό το σχέδιο», πρόσθεσε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις τον Οκτώβριο του 2023 ήμασταν η πρώτη χώρα που αναπτύξαμε συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα, τη γνωστή πρωτοβουλία Αμάλθεια, η οποία υλοποιήθηκε και ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήρθαν και οι συγκεκριμένες εισηγήσεις μας στο Κάιρο, στη διάσκεψη που έγινε για τη Γάζα, και πάλι στην παρουσία του Αμερικανού Προέδρου».

«Άρα, ως Κυπριακή Δημοκρατία έχουμε λόγο, ρόλο, υποχρέωση να συνεισφέρουμε στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου που ευελπιστούμε να οδηγήσει και στην τελική ειρήνη στην περιοχή», κατέληξε.

ΚΥΠΕ