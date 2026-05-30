Το Κυπριακό, η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε χθες, Παρασκευή ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, με την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), Πέτρα Μπάιρ, σύμφωνα με ανάρτηση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης και τη σταθερή προσήλωσή της στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου.

Σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης το μεταναστευτικό, ζητήματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην πολυμερή συνεργασία και το Διεθνές Δίκαιο, συνεργαζόμενη στενά με τα όργανα, τους μηχανισμούς και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, καταλήγει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

ΚΥΠΕ