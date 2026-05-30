Στην Κύπρο υπάρχουν πρωτόκολλα που τέθηκαν εν ενεργεία στο παρελθόν και θα ακολουθηθούν στην περίπτωση που υπάρξει ύποπτο περιστατικό, είπε ο επιδημιολόγος Πέτρος Καραγιάννης σχετικά με την έξαρση του ιού έμπολα στην Κεντρική Αφρική.

Ανέφερε ακόμη ότι το Υπουργείο Υγείας μπορεί να έχει επικαιροποιήσει αυτά τα πρωτόκολλα, και τόνισε ότι εκείνο που έχει σημασία είναι η απόλυτη απομόνωση του περιστατικού και η εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας, για προστασία και των γιατρών και των νοσηλευτών και του γενικού πληθυσμού για να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά.

Η μετάδοση, είπε ο κ. Καραγιάννης, γίνεται μόνο μέσω πολύ στενής επαφής με υγρά από τον ασθενούντα, όπως είναι το σάλιο, το δάκρυ, τα ούρα, τα κόπρανα επίσης και το αίμα.

Σημείωσε ότι στα τελικά στάδια της νόσου παρουσιάζονται μικροαιμορραγίες για αυτό και οι ιοί αυτοί θεωρούνται ως υπεύθυνοι για αιμορραγικά επεισόδια, δηλαδή προκαλούν αιμορρραγικούς πυρετούς.

Για τον υπόλοιπο κόσμο, ανέφερε, εκτός της Κεντρικής Αφρικής, όπου παρουσιάζονται από καιρού εις καιρόν εξάρσεις, οποιοδήποτε κρούσμα θα είναι εισαγόμενο, δηλαδή κάποιος που θα επισκεφθεί τις συγκεκριμένες χώρες να ταξίδεψει και να μεταφέρει τον ιό εκτός Αφρικής.

“Εδώ είναι που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, τουλάχιστον άτομα που προέρχονται από αυτές τις χώρες να τους γίνεται μια εμπεριστατωμένη ‘ανάκριση’ για να δούμε πού ταξίδεψαν, σε ποια μέρη πήγαν για να διευκρινιστεί κατά πόσον έχουν εκτεθεί ή όχι”, τόνισε.

Εκτίμησε ότι αυτή τη φορά η έξαρση φαίνεται να είναι λίγο πιο σοβαρή από ό,τι τις προηγούμενες φορές.

Το συγκεκριμένο στέλεχος που ευθύνεται για την παρούσα έξαρση είναι ένα στέλεχος που έκανε μια-δύο εξάρσεις στο παρελθόν και σχετίζεται με πιο επιθετική νόσο, πρόσθεσε.

Ο κ. Καραγιάννης σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάποιο εμβόλιο, παρόλο που είπαν ότι υπάρχει κάποιο εμβόλιο για άλλα στελέχη του ιού, άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προστασία, αντϊικά φάρμακα.

Επομένως, είπε, η διαχείριση κάποιου περιστατικού είναι ανάλογα με τα συμπτώματα που παρουσιάζει ο ασθενής.

Για αυτό, συνέχισε, στην παρούσα φάση εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η πρόληψη, η ενημέρωση του γενικού πληθυσμού στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό και την Ουγκάντα, οι οποίες έχουν περιστατικά αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να ξέρουν οι πολίτες τι να αποφεύγουν.

Χρειάζεται επίσης, κατέληξε ο κ. Καραγιάννης, χρήση προσωπικών προστατευτικών στολών από γιατρούς και νοσηλευτές, γάντια, μάσκες κτλ με μονή χρήση, με τρόπο που να προστατεύουν τους εαυτούς τους και να μην μεταφέρουν τον ιό σε άλλα άτομα.

ΚΥΠΕ