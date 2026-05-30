Νέο κοινοβουλευτικό συνεργάτη αναζητάει η βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία με ανάρτησή της γνωστοποιεί πως επιθυμεί να δώσει ευκαιρία σε νέα παιδιά. Υπενθυμίζεται πως ο προηγούμενος συνεργάτης, Ανδρέας Χαραλάμπους, είχε αποχωρήσει από τη θέση εξαπολύοντας αιχμές προς το Άλμα.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Είναι σύνηθες οι βουλευτές να επιλέγουμε κοινοβουλευτικούς συνεργάτες από ανθρώπους που ήδη γνωρίζουμε και οι οποίοι κινούνται στο κοινοβούλιο ! Προσωπικά θέλω να δώσω ευκαιρία και σε άλλα νέα παιδιά Ως εκ τούτου αν διαθέτετε τα απαιτούμενα προσόντα ως προβλέπει η σχετική νομοθεσία και θέλετε να εργαστείτε στη θέση του κοινοβουλευτικού συνεργάτη ! Στείλτε μου το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση tosizitame@cytanet.com.cy . H πρώτη επαφή και συνέντευξη θα γίνει διαδικτυακά . Το περιθώριο υποβολής αιτήσεων θα λήξει στις 10/6/2026