Ένα εντυπωσιακό και ταυτόχρονα επικίνδυνο φυσικό φαινόμενο τράβηξε τα βλέμματα στο Devil’s Hole, γνωστό και ως «τρύπα του διαβόλου», στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά, όπου τα ορμητικά νερά δημιούργησαν μια τεράστια περιστροφική δίνη που προκαλεί ταυτόχρονα θαυμασμό και ανησυχία.

Η δίνη σχηματίστηκε όταν μεγάλες ποσότητες νερού πέρασαν με μεγάλη ταχύτητα μέσα από ένα στενό φυσικό πέρασμα της περιοχής. Η πίεση και η ένταση της ροής δημιούργησαν ισχυρούς στροβιλισμούς τόσο στην επιφάνεια όσο και κάτω από το νερό, μετατρέποντας το σημείο σε ένα εντυπωσιακό αλλά επικίνδυνο σκηνικό.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν από το σημείο αποτυπώνουν τη δύναμη του φαινομένου, με τα νερά να περιστρέφονται μανιωδώς δημιουργώντας ένα σχεδόν υπνωτιστικό θέαμα. Οι εικόνες έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη δύναμη και την αγριότητα της φύσης.

Fast-moving water squeezed through a narrow channel created this massive swirling whirlpool at Devil’s Hole in British Columbia. The powerful currents below the surface make it as dangerous as it is mesmerizing. pic.twitter.com/XEpmDRIi8S — AccuWeather (@accuweather) May 28, 2026

Παρά τη μοναδική εικόνα, οι αρχές και οι τοπικοί οδηγοί προειδοποιούν ότι το Devil’s Hole θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο. Τα ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα και οι απότομοι στροβιλισμοί μπορούν να παρασύρουν οποιονδήποτε πλησιάσει υπερβολικά κοντά στη δίνη.

Το Devil’s Hole αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά φυσικά αξιοθέατα της περιοχής της Βρετανικής Κολομβίας και προσελκύει συχνά επισκέπτες, φωτογράφους και λάτρεις της φύσης που επιθυμούν να καταγράψουν από κοντά το σπάνιο αυτό φαινόμενο.

