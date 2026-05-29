Σημαντικές καταστροφές προκάλεσε ισχυρός ανεμοστρόβιλος που έπληξε την πολιτεία Κοαουίλα στο βόρειο Μεξικό, αφήνοντας πίσω του εικόνες χάους και εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο εκδηλώθηκε την Τρίτη, με τους θυελλώδεις ανέμους να παρασύρουν στέγες, να διαλύουν κατασκευές και να προκαλούν σοβαρές φθορές σε ράντσα, στάβλους και άλλες υποδομές της περιοχής.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος «καταπίνει» τα πάντα στο πέρασμά του, δημιουργώντας σκηνές πανικού στους κατοίκους.

A few days ago a monster #tornado hit #Coahuila, #Mexico.



There isn't much documentation on the area, so the question is, how active are tornadoes here??#weather #severewxpic.twitter.com/yzTjP3ooGD — DannyWXChaser (@DannyWXChaser) May 29, 2026

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και πραγματοποιούν ελέγχους για την πλήρη αποτίμηση των ζημιών, ενώ συνεργεία έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις καταγραφής και αποκατάστασης των καταστροφών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ανθρώπινες απώλειες, ωστόσο οι Αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν προσεκτικοί λόγω του ενδεχομένου νέων ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή.

