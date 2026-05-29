Διορία ως την προσεχή Τετάρτη έχει δοθεί στον εν αργία Μητροπολίτη Τυχικό να εγκαταλείψει το χώρο διαμονής του στη Μητρόπολη Πάφου και αν δεν το πράξει, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, η απόφαση του Αρχιεπισκόπου Γεωργίου θα υλοποιηθεί.

Με βάση την επιστολή που εστάλη από τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, με την ιδιότητά του ως τοποτηρητής του θρόνου, ο κ. Τυχικός έχει την επιλογή να μετακομίσει στο σπίτι του στην Τίμη ή και να νοικιάσει άλλο χώρο με οικονομική συμβολή της Μητροπόλεως Πάφου, αν και στην περίπτωση αυτή, όπως πληροφορείται το philenews, θα του αποκόπτεται μέρος των απολαβών του. Όπως είναι γνωστό, λόγω της τιμωρίας της αργίας που του επεβλήθη, η αντιμισθία του κυμαίνεται στο 50% του μισθού του. Ωστόσο, κι αυτές οι μειωμένες απολαβές θεωρούνται δεδομένες ενόσω τελεί σε αργία και δεν του επιβληθεί αυστηρότερη ποινή.

Βεβαίως, παρόλον ότι στην επιστολή δεν υπάρχει σχετική αναφορά, ο Μακαριότατος έδωσε στον εν αργία Μητροπολίτη και τρίτη εναλλακτική επιλογή, η οποία όχι μόνο θα εξασφαλίσει τη διαμονή του αλλά και την παραμονή του στην Εκκλησία και μάλιστα με επισκοπικά καθήκοντα. Για να γίνει αυτό, όμως, συνεπάγεται να αποδεχθεί ο κ. Τυχικός τους όρους τους οποίους έθεσε η Ιερά Σύνοδος και κυρίως να υπογράψει λίβελο μετανοίας, κάτι το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή.

Υπενθυμίζεται, πως ο κ. Τυχικός είχε υποβάλει δύο ομολογίες πίστεως οι οποίες απέκλιναν από όσα είχε καθορίσει η Ιερά Σύνοδος, οπόταν δεν έγιναν αποδεκτές. Αυτό σημαίνει, πως για να αρθούν τα όποια εμπόδια και κωλύματα και να επιστρέψει ως Επίσκοπος, η οποιαδήποτε ομολογία πίστεως πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη με όσα απαίτησε η Σύνοδος.

Εξάλλου, η επιμονή για κάθοδό του στη Λευκωσία και η διαμονή του στην Αρχιεπισκοπή, επίσης θεωρείται απαράβατος όρος. Και αυτό όχι επειδή υπάρχει πρόθεση να ελέγχεται αλλά σκοπός είναι να αποτραπεί ο ασφυκτικός επηρεασμός του κυρίως από εξωγενείς παράγοντες όπως είναι οι αποτειχιστές ή και άλλες ομάδες οι οποίες δρούν εξωθεσμικά έχοντας δική τους ατζέντα.

Η επανάληψη της πρόσκλησης από πλευράς του Αρχιεπισκόπου στον κ. Τυχικό να κατέλθει στην Αρχιεπισκοπή εκτιμάται πως είναι και η τελευταία από πλευράς της επίσημης Εκκλησίας. Όπως έγραψε ήδη το philenews, ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος είχε εκφράσει την άποψη πως στον κ. Τυχικό έπρεπε να δοθεί άλλη μια ευκαιρία και παρόλον ότι το θέμα είχε μείνει ως εκεί, η κίνηση του Μακαριοτάτου αποτελεί βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς μάλιστα να έχει συζητήσει προηγουμένως το θέμα με τους υπόλοιπους Συνοδικούς.

Όπως και να έχουν τα πράγματα, όλα πήραν τον δρόμο τους και ήδη προχωρούν οι προετοιμασίες για ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου στις 11 Ιουνίου.

Ο Αρχιεπίσκοπος θεωρεί πως ο νέος Μητροπολίτης Πάφου πρέπει να είναι απερίσπαστος στο έργο του χωρίς να παραλάβει εκκρεμότητες όπως είναι η διαμονή του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού στη Μητρόπολη.