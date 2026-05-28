Την άποψη ότι με την εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου έχει αρχίσει να επανέρχεται η ηρεμία στη Μητρόπολη διατύπωσε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι καταγράφηκε ένας χρόνος ταλαιπωρίας. «Εξελέγη νέος Μητροπολίτης και όλα θα επανέλθουν στην κανονική τους τροχιά», είπε.

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις που καταγράφηκαν, απάντησε ότι δεν ήταν σοβαρές. «Είναι λίγοι αυτοί που φωνασκούν και οι περισσότεροι δεν είναι από την Κύπρο, αλλά από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι αυτή η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη που βρίζει ασύστολα τους πάντες και τα πάντα. Είναι αυτοί οι Χριστιανοί;»

Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν ισχύει η πρόταση προς τον Επίσκοπο Τυχικό να επιστρέψει στην Αρχιεπισκοπή, απαντώντας ότι «μπορεί ακόμη και τώρα, αν κάνει ό,τι του είπαμε, τότε θα πάω πίσω στη Σύνοδο και θα του δώσουμε την ευκαιρία να έρθει στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. Δεν θέλουμε να γίνει πόλος έλξης αυτών των αντιδραστικών σε κάποιο άλλο σημείο. Στην Αρχιεπισκοπή θα προσφέρει σε κάποιους τομείς, όπου έχει μεγάλες δυνατότητες».

Συμπλήρωσε ότι ο νέος Μητροπολίτης ενθρονίζεται στις 11 Ιουνίου. «Η χειροτονία θα γίνει στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα, όχι γιατί φοβόμαστε αντιδράσεις, αλλά γιατί εκεί γίνεται η χειροτονία όλων των Μητροπολιτών. Το βράδυ μεταβαίνουμε στη Μητρόπολή του για να ενθρονιστεί και να αναλάβει τα καθήκοντά του».

Επεσήμανε ότι ο Τυχικός δεν αδικήθηκε. «Κλήθηκε τρεις φορές στη Σύνοδο και του δόθηκαν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει. Έδωσε υποσχέσεις και πάλι δεν τις τήρησε. Γνώριζε το κατηγορητήριο».

Πρόσθεσε ότι «είμαι σίγουρος πως υπάρχουν άλλοι πίσω του. Επιδιώκουν την αναταραχή».

Ερωτηθείς αν δεν τα γνώριζε από πριν, απάντησε αρνητικά. «Υποψιάζομαι ότι διατηρούσε σχέσεις μαζί τους. Θα του έλεγαν να κρατά χαμηλούς τόνους μέχρι να πάρουν την εξουσία».

Τόνισε ότι δεν υπάρχουν ισορροπίες στη Σύνοδο. «Η Σύνοδος έδρασε ως ένα σώμα και είδε με πολλή νηφαλιότητα την κατάσταση. Είναι θεμιτό να υπάρχουν διαφορετικές προτιμήσεις. Όλοι οι Συνοδικοί είδαν τον κίνδυνο και έσπευσαν να σωθεί η Εκκλησία της Κύπρου».

Επιπλέον, ο Αρχιεπίσκοπος απέρριψε τις φήμες ότι επέβαλε ο ίδιος τον Γρηγόριο.

Ακόμη, ρωτήθηκε και για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, απαντώντας ότι «δεν είμαι ο κατάλληλος να το κρίνω. Μίλησε ο λαός και το αποτέλεσμα είναι σεβαστό. Δεν είχα καμία προτίμηση. Έχουμε πρόβλημα επιβίωσης σε αυτόν τον τόπο. Όλοι πρέπει να συμφωνήσουν ότι στο εθνικό μας ζήτημα πρέπει να ομονοούν».