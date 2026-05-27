Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη, δήλωσε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, σχολιάζοντας την χθεσινή απόφαση της Ιεράς Συνόδου.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου κατανόησε πως τα όσα συνέβησαν στην Πάφο δεν ήταν παρορμητικές ενέργειες, αλλά μια κατάσταση που έπρεπε να διορθωθεί για το σύνολο της Εκκλησίας.

Κληθείς να σχολιάσει την ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη με 11 ψήφους, υποστήριξε ότι πίσω από τα γεγονότα βρισκόταν μια κλίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία, όπως είπε, επηρέαζε τις εξελίξεις. Ανέφερε επίσης ότι υπήρχαν σχέσεις με τον τέως Μητροπολίτη ακόμη και πριν από την εκλογή του.

Ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε ως «τραγικές καταστάσεις» τις δημόσιες αναφορές του τέως Μητροπολίτη περί εμφάνισης του Αποστόλου Παύλου.

Απαντώντας σε ερώτηση, διευκρίνισε ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα δημιουργίας νέας Μητρόπολης στους Σόλους. Πρόσθεσε ότι η μόνη πρόταση που είχε συζητηθεί ήταν να μπορούσε ο τέως Μητροπολίτης να παραμείνει ως Επίσκοπος και να αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα.

Σε σχέση με τα ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί ο νέος Μητροπολίτης, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στο θέμα του δημόσιου κήπου και του Μητροπολιτικού Ναού, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα βρεθεί λύση σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές.

Παράλληλα, απέρριψε καταγγελίες περί οικονομικών ατασθαλιών, λέγοντας ότι υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Ανέφερε επίσης ότι όσοι διατυπώνουν επώνυμες κατηγορίες καλούνται να τις αποδείξουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.