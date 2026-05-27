Θετική εικόνα για τη διάθεση των Κυπρίων να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα καταγράφει η 9η Εθνική Έκθεση Αναφοράς για την Επιχειρηματικότητα στην Κύπρο 2024/2025, στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Εντούτοις, όπως καταδεικνύεται στην έκθεση, ο φόβος της αποτυχίας εξακολουθεί να κρατά πίσω πολλούς πολίτες που σκέφτονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Η Κύπρος συμμετέχει για ένατη συνεχή χρονιά στη διεθνή αυτή έρευνα, η οποία παρακολουθεί την πορεία της επιχειρηματικότητας σε πολλές χώρες. Τα στοιχεία για το 2025, που παρουσιάστηκαν χθες στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, δείχνουν ότι αρκετοί Κύπριοι βλέπουν θετικά την προοπτική να επιχειρήσουν, θεωρούν ότι έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που χρειάζονται και δηλώνουν ότι γνωρίζουν ανθρώπους που ήδη δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, το 24,1% των ενηλίκων στην Κύπρο αναμένει να ξεκινήσει επιχείρηση μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε τα τελευταία τρία χρόνια.

Ταυτόχρονα, το 59,9% των ενηλίκων δηλώνει ότι πιστεύει πως έχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία για να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Επιπλέον, το 68,3% αναφέρει ότι γνωρίζει προσωπικά κάποιον επιχειρηματία. Κάτι που δείχνει, και μπορεί να δικαιολογηθεί λόγω της έκτασης της Κύπρου, ότι η επιχειρηματικότητα είναι αρκετά κοντά στην καθημερινότητα πολλών πολιτών και δεν αποτελεί κάτι μακρινό ή άγνωστο.

Ωστόσο, πίσω από αυτή τη θετική εικόνα υπάρχει μια πολύ σημαντική διαπίστωση, αφού το 50,8% των πολιτών δηλώνει ότι ο φόβος της αποτυχίας επηρεάζει την απόφασή του να προχωρήσει σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ουσιαστικά, πολλοί Κύπριοι θέλουν να επιχειρήσουν, αλλά φοβούνται τι θα συμβεί εάν αποτύχουν στην προσπάθεια τους.

Αυτό το στοιχείο είναι ίσως από τα πιο σημαντικά της έκθεσης, αφού όπως διαπιστώνεται η ιδέες και η διάθεση υπάρχει, ωστόσο, οι πολίτες και εν δυνάμει επιχειρηματίες αισθάνονται πως αν πάρουν το ρίσκο και ξεκινήσουν μια επιχείρηση μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένοι, τόσο οικονομικά, όσο και επιχειρηματικά.

Εντούτοις, στα θετικά, είναι ότι παρουσιάζεται μείωση σε σχέση με τα περσινά αποτελέσματα της έκθεσης που βρισκόταν στο 53,3%.

Θέλουν να δώσουν δουλειές

Η έκθεση δείχνει επίσης ότι η επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων στην Κύπρο ανέρχεται στο 9,7%, ενώ το 8,4% των ενηλίκων είναι ιδιοκτήτες ή διευθυντές επιχειρήσεων, ποσοστό που βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, η επιχειρηματική δραστηριότητα εμφανίζεται πιο έντονη στις νεότερες ηλικίες και σε άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο.

Παραμένει, όμως, διαφορά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, ειδικά στα πρώτα στάδια δημιουργίας μιας επιχείρησης. Στα θετικά της έρευνας καταγράφεται επίσης το γεγονός πως ότι οι νέοι επιχειρηματίες θέλουν να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες, όπως και τη Τεχνητή Νοημοσύνη.

Επιπλέον, το 38,3% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων (ΤΕΑ) αναμένει να δημιουργήσει έξι ή περισσότερες θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που δείχνει πως ο σκοπός για τους νέες επιχειρηματίες δεν είναι η αυτοαπασχόληση αλλά η ανάπτυξη και η προσφορά θέσεων εργασίας.