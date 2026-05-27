Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λάρνακας ανακοίνωσε τη διοργάνωση μιας μεγάλης περιβαλλοντικής και κοινωνικής δράσης με στόχο την κατάρριψη του Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη γραμμή από μπαταρίες ΑΑ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, στην Πλατεία Ζουχούρι στη Λάρνακα, με ώρα έναρξης τις 17:00.

Στόχος της προσπάθειας είναι η συλλογή και τοποθέτηση περισσότερων από 33.000 μπαταριών ΑΑ σε συνεχή γραμμή, ξεπερνώντας το υφιστάμενο παγκόσμιο ρεκόρ των 31.204 μπαταριών που καταγράφηκε το 2023 από τον οργανισμό Recycle My Battery στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, σχολικές μονάδες, οργανωμένοι φορείς και εθελοντές από ολόκληρη την επαρχία Λάρνακας, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συνεργασίας, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κοινωνικής προσφοράς.

Όλες οι μπαταρίες που θα συλλεχθούν, όπως ανακοινώθηκε, θα παραδοθούν στην ΑΦΗΣ Κύπρου για ανακύκλωση, ενισχύοντας έτσι τη σημασία της σωστής διαχείρισης αποβλήτων και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στόχος της αξιέπαινης δράσης της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λάρνακας είναι ν’ αναδείξουν τη σημασία της ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.