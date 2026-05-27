Συντετριμμένοι αποχαιρετούν τη Γωγώ Μαστροκώστα ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, η κόρη τους, Βικτώρια και η μητέρα της, Σπυριδούλα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, όπου αναμένεται να τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.



Συγγενείς και φίλοι λένε το τελευταίο αντίο στην πρώην γυμνάστρια και μοντέλο που έφυγε από τη ζωή από καρκίνο στα 56 της χρόνια. Ο προπονητής έφτασε στον προαύλιο χώρο, περπατώντας χέρι χέρι με τη 17χρονη κόρη του. Η μητέρα της εκλιπούσας δεν μπορούσε να κρύψει την έντονη συγκίνησή της φωνάζοντας μόλις έφτασε το φέρετρο στην εκκλησία: «Καλώς το λουλούδι μου, αστέρι του ουρανού. Άγγελε μου».

Από τα πρώτα πρόσωπα που βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος είναι και ο στενός φίλος της Γωγώς Μαστροκώστα, Χάρης Σιανίδης. Στη συνέχεια, έφτασε στην εκκλησία για το τελευταίο αντίο και η αδερφή της, Φώφη, η οποία σπάραξε στο κλάμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα, Βικτώριας, η εξόδιος ακολουθία θα ξεκινήσει στις 12:00, και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής της εκλιπούσας. Αντί στεφάνων, η οικογένεια επιθυμεί δωρεά στο Ίδρυμα Φλόγα.

Δείτε φωτογραφίες

protothema.gr