Την έγκριση νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ιατροσυμβουλίων ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Χαραλαμπίδης χαιρέτισε «με ιδιαίτερη ικανοποίηση» την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου «Ο περί Σύστασης και Λειτουργίας Ιατροσυμβουλίου Νόμος του 2026», λέγοντας ότι αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των ιατροσυμβουλίων.

Όπως ανέφερε, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο τερματίζεται ο κατακερματισμός διαδικασιών που ίσχυε μέχρι σήμερα και θεσπίζονται ενιαίες, διαφανείς και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες παραπομπής και εξέτασης από ιατροσυμβούλια.

Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι οι νέες ρυθμίσεις διασφαλίζουν την ίση και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ασθενών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το ζήτημα της περιορισμένης διαθεσιμότητας γιατρών στο Δημόσιο, καθώς δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής τόσο σε γιατρούς του ΟΚΥπΥ όσο και σε ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΟΑΥ.

Με τον τρόπο αυτό, πρόσθεσε, ενισχύονται η ταχύτητα, η ποιότητα και η αξιοπιστία της διαδικασίας.

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ακόμη ότι η μεταρρύθμιση ενισχύει την ισονομία και τη διαφάνεια, διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πολίτες θα αξιολογούνται μέσα από ένα κοινό και σύγχρονο πλαίσιο διαδικασιών και κριτηρίων.

Στόχος, κατέληξε, είναι η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού συστήματος υγείας, που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

ΚΥΠΕ