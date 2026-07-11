Και εκεί που πιστεύαμε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει ομαλοποιηθεί και η πορεία του τουρισμού θα μπει σε τροχιά σταθεροποίησης, έρχονται τα πάνω κάτω. Νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν, απειλές από τους Ιρανούς ότι θα κλείσουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ, νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, εικόνες χάους στα κυπριακά και διεθνή αεροδρόμια.

Και κάπως έτσι η κατάσταση φαίνεται να ανατρέπεται εκ νέου. Μάλιστα, προ ημερών, ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης προειδοποίησε πως στην περίπτωση που η έκρυθμη κατάσταση παραταθεί, τότε ενδεχομένως να υπάρξει ύφεση στην πορεία ανάπτυξης και θα επηρεαστούν κλάδοι της οικονομίας, οι οποίοι είναι ευάλωτοι από τις διεθνείς εξελίξεις, όπως ο τουρισμός, το εμπόριο και η ναυτιλία. Λέτε να έχουμε νέο πισωγύρισμα, ενώ έχουμε ήδη μπει στον Ιούλιο; Δύσκολα τα πράγματα για τον τουρισμό εάν επαληθευτεί αυτό το σενάριο.

Αγ.Αγ.