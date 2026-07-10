Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή στη New York Post ότι έχει «αφήσει οδηγίες» για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε περίπτωση που το Ιράν καταφέρει να υλοποιήσει σχέδιο δολοφονίας εναντίον του.

«Είμαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτό είναι που αντιμετωπίζουμε», ανέφερε. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχω αφήσει οδηγίες: αν μου συμβεί οτιδήποτε, να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά με ένταση που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ.»

Ερωτηθείς για πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ για πληροφορίες σχετικά με πιθανό σχέδιο δολοφονίας του, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν υπάρχει κάποια νέα συγκεκριμένη συνωμοσία, υποστηρίζοντας όμως ότι η Τεχεράνη επιδιώκει τον θάνατό του εδώ και χρόνια.

«Ελπίζω να σας λείψω», πρόσθεσε με σκωπτικό τόνο.

Το Ιράν έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία να εκδικηθεί τον Τραμπ από το 2020, όταν, με εντολή του τότε προέδρου των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

Παράλληλα, από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια στις 13 Ιουλίου 2024, όπου μία σφαίρα τραυμάτισε το αυτί του, έχουν αποτραπεί και άλλες συνωμοσίες εναντίον του, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Οι σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν επιδεινώθηκαν περαιτέρω τις τελευταίες ημέρες. Κατά τη διάρκεια τελετής στη διάρκεια της οποίας Ιρανοί διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν, εμφανίστηκαν μεγάλα πανό που καλούσαν στον θάνατο του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι τερματίζει την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και τις υπό διαμόρφωση συνομιλίες για ένα μνημόνιο κατανόησης, ύστερα από επιθέσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον τριών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Σε απάντηση, ανέφερε ότι απέσυρε την αμερικανική εξαίρεση από τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο και διέταξε σχεδόν 200 αεροπορικά πλήγματα σε στόχους εντός του Ιράν την Τρίτη και την Τετάρτη.

Κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την Τετάρτη, ο Τραμπ άλλαξε αεροσκάφος για λόγους ασφαλείας. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε αργότερα ότι η κίνηση αυτή αποτελούσε μέρος των μέτρων προστασίας του προέδρου, μετά τις δηλώσεις του ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιδιώκει τη δολοφονία του.

«Όπως έχει δηλώσει πρόσφατα ο πρόεδρος, υπάρχουν πολλοί εχθροί της Αμερικής που τον έχουν στο στόχαστρό τους και χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέσο –συμπεριλαμβανομένων τακτικών παραπλάνησης και αντιπερισπασμού– για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ έγραψε επίσης στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες με το Ιράν, κατόπιν αιτήματος της Τεχεράνης, με στόχο την επίτευξη οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι κατέστησε σαφές προς την ιρανική πλευρά πως «η κατάπαυση του πυρός έχει τελειώσει».

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skai.gr