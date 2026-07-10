Αντιμέτωποι με κατηγορίες για συνωμοσία προς διάπραξη φόνου και τρομοκρατία βρίσκονται οκτώ άτομα, τα οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση με drones και όπλα, με στόχο τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση του UFC που πραγματοποιήθηκε στην αυλή του Λευκού Οίκου τον Ιούνιο.

Το κατηγορητήριο, το οποίο κατατέθηκε ενώπιον ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων (grand jury) στην πολιτεία του Οχάιο, βαραίνει τους συλληφθέντες με δύο ξεχωριστές κατηγορίες, για παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες και για σχεδιασμό διάπραξης φόνου σε έδαφος της κυβέρνησης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας κυβερνητικού αξιωματούχου.

Two Californians indicted for planned terrorist attack at UFC Freedom 250 event at White House https://t.co/9PRO8HHsjJ pic.twitter.com/dkjvRjYgO0 July 9, 2026

Από τα δικαστικά έγγραφα παραμένει ασαφές το πόσο κοντά είχαν φτάσει οι επίδοξοι δράστες στην υλοποίηση του σχεδίου τους προτού αυτό αποτραπεί. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, επιβεβαίωσε τον περασμένο μήνα ότι η συνωμοσία εξαρθρώθηκε, ενώ τουλάχιστον πέντε άτομα τέθηκαν υπό κράτηση και άλλα 23 ταυτοποιήθηκαν ως μέλη ενός πιθανού δικτύου συνεργών.

Το σχέδιο δολοφονίας περιλάμβανε «εκρηκτικά, drones και θωράκιση»

Τα έγγραφα κατηγορούν οκτώ άνδρες, ηλικίας μεταξύ 19 και 32 ετών, για συμμετοχή στο φερόμενο σχέδιο δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου, του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ, καθώς και «άλλων στόχων υψηλής αξίας» κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «UFC Freedom 250» στις 14 Ιουνίου.

Ως φερόμενοι συνεργοί κατονομάζονται οι: Άμπραχαμ Άλβαρεζ, Ντάνιελ Έσκριτζ, Γουίλιαμ Φάλκνερ, Τάισεν Πρόπερ, Τζόρνταν Ρίνκερ, Μπράιαν Ρόα, Τσάντλερ Σκαγκς και Μάικλ Τόμας.

THE STAGE IS SET 🇺🇸



[ #UFCWhiteHouse | TOMORROW | 8PM ET LIVE on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/bP7G3ydmG2 — UFC on Paramount+ (@UFConParamount) June 13, 2026

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι η συμμορία άρχισε να διαμορφώνει το σχέδιο τον Μάιο, όταν ξεκίνησε να συγκεντρώνει χρήματα, πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά, αλεξίσφαιρα γιλέκα, εκρηκτικά, drones, ιατρικό εξοπλισμό, συσκευές επικοινωνίας και άλλα αντικείμενα.

Χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Signal, το SimpleX, το Discord, το TikTok και το Instagram, η ομάδα των οκτώ κατηγορείται ότι δημιούργησε «ένα σύστημα “βαθμίδων” (tiers) για την ταξινόμηση των συμμετεχόντων» ανάλογα με τον υποτιθέμενο ρόλο τους στη συνωμοσία, όπως προκύπτει από τα έγγραφα.

Οι συμμετέχοντες της «πρώτης βαθμίδας» είχαν αναλάβει «να εκτεθούν σε κίνδυνο, να παραβιάσουν τον νόμο και ενδεχομένως να κρυφτούν», ενώ η συμμορία φέρεται να είχε συμφωνήσει να σκοτώσει οποιονδήποτε υπάλληλο αμερικανικής κυβερνητικής υπηρεσίας εργαζόταν στην εκδήλωση του UFC.

Επιπλέον, τα μέλη της συμφώνησαν επίσης να ταξιδέψουν από τους τόπους διαμονής τους στη Νεμπράσκα, το Μιζούρι, την Ουάσιγκτον, το Οχάιο, τη Δυτική Βιρτζίνια και την Καλιφόρνια προς τον Λευκό Οίκο, ενώ, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε προσδιοριστεί και μια μέθοδος διαφυγής μετά την επίθεση.

Συγκεκριμένα, οι Ρόα και Τόμας κατηγορούνται ότι υποβλήθηκαν σε εκπαίδευση σκοποβολής και μάχης στην Καλιφόρνια τον Μάιο. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Έσκριτζ κρατούσε σημειώσεις στο κινητό του τηλέφωνο σχετικά με το σύστημα βαθμίδων, οι οποίες περιλάμβαναν προσωπικά στοιχεία κάθε συμμετέχοντος, ενώ ο Φάλκνερ επικοινώνησε με τουλάχιστον ένα άτομο στο Instagram ζητώντας, έναντι αμοιβής, την τρισδιάστατη εκτύπωση (3D print) «σκελετών για drones».

Τα έγγραφα αναφέρουν ότι ο Ρόα ξεκίνησε να οδηγεί από την Καλιφόρνια προς την Ουάσιγκτον στις 11 Ιουνίου, αλλά αντιμετώπισε «πρόβλημα με το αυτοκίνητο» την επόμενη ημέρα. Στις 12 Ιουνίου, ο Άλβαρεζ συνάντησε τον Ρίνκερ στην Όμαχα της Νεμπράσκα για να του παραδώσει έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή. Σε αντάλλαγμα, ο Άλβαρεζ φέρεται να έλαβε ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, διόπτρες νυχτερινής όρασης, μια προσωπίδα προστασίας προσώπου, μια καραμπίνα και μια φυσιγγιοθήκη-ζώνη.

A total of eight men have now been indicted for their alleged roles in the plot to attack a UFC event on the grounds of the White House last month, according to federal prosecutors.



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Πώς η αστυνομία απέτρεψε την επίθεση

Τα τελευταία δικαστικά έγγραφα κατατέθηκαν αφότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα μια σειρά ποινικών διώξεων σε διάφορες περιφέρειες της χώρας σχετικά με τη συνωμοσία.

Η αστυνομία έμαθε για την πιθανή απειλή κατά του Ντόναλντ Τραμπ και της εκδήλωσης του UFC στις 10 Ιουνίου, τέσσερις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη διεξαγωγή των αγώνων.

Ένα προηγούμενο δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε στις 15 Ιουνίου έδειξε ότι η αστυνομία κλήθηκε αρχικά σε ένα σπίτι στην κομητεία Νοξ, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας του Οχάιο, Κολόμπους, από τη μητέρα του Πρόπερ. Η ίδια ανησυχούσε επειδή ο γιος της συνομιλούσε με άτομα στο διαδίκτυο και είχε αγοράσει, πρόσφατα, όπλα.

Ο πατέρας του Πρόπερ φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι ο 19χρονος σχεδίαζε «αναγνωρίσεις» και «αποστολές αστραπιαίας επίθεσης και διαφυγής» (hit and run), ενώ είχε ξοδέψει τουλάχιστον 3.000 δολάρια σε εξοπλισμό κάμπινγκ, τρόφιμα, θωράκιση σώματος και «πολλά πυρομαχικά».

Οι αρχές δήλωσαν ότι η ομάδα ενστερνιζόταν περιθωριακές θεωρίες συνωμοσίας και ήλπιζε ότι η επίθεση θα αποσταθεροποιούσε την αμερικανική κυβέρνηση. Η μητέρα του Πρόπερ ανέφερε στις αρχές ότι ο γιος της μιλούσε με άτομα που ισχυρίζονταν ότι ήταν χριστιανοί και πρώην στρατιωτικοί.

«Εξέφραζαν ακραία θρησκευτικά και αντικυβερνητικά αισθήματα, επικαλούμενοι συγκεκριμένα παράπονα για την κυβερνητική διαφθορά, τον χειρισμό των αρχείων του Έπσταϊν, τα κέντρα δεδομένων που καταναλώνουν όλο το νερό των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και άλλες κυβερνητικές ενέργειες», αναφέρεται στο δικαστικό έγγραφο.

Ο Πρόπερ δήλωσε αργότερα στους ανακριτές ότι η ομάδα επικοινωνούσε μέσω μιας ομάδας στο TikTok με το όνομα «Vanguard of the Old» (Η Εμπροσθοφυλακή των Παλαιών). Στη συνέχεια έδωσε στην αστυνομία τα ονόματα των Ρόα και Τόμας, στα σπίτια των οποίων πραγματοποιήθηκε έφοδος από το FBI στις 13 Ιουνίου.

Σύμφωνα με ομοσπονδιακή ένορκη βεβαίωση, ένας από τους κατηγορούμενους αποκάλυψε αργότερα στους ανακριτές ότι σχεδίαζαν να κατευθύνουν drones γεμάτα εκρηκτικά μέσα στον χώρο της εκδήλωσης και στη συνέχεια να πυροβολήσουν εναντίον του πανικόβλητου πλήθους που θα προσπαθούσε να διαφύγει.

Ο Τραμπ παρευρέθηκε τελικά στον αγώνα του UFC, ο οποίος διεξήχθη χωρίς απρόοπτα την ημέρα των 80ών γενεθλίων του προέδρου, μαζί με αρκετούς άλλους πολιτικούς των Ρεπουμπλικανών. Ο Νετανιάχου δεν παρέστη.

Αρχικά συνελήφθησαν πέντε άτομα

Ο Πρόπερ και άλλοι τέσσερις συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες στο Μιζούρι, τη Νεμπράσκα και την Καλιφόρνια το Σαββατοκύριακο της εκδήλωσης. Δύο άλλοι συνελήφθησαν από το FBI μία εβδομάδα αργότερα στην Ουάσιγκτον και το Μιζούρι.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ο 21χρονος Σκαγκς ήταν το όγδοο άτομο στο οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες αυτή την εβδομάδα, μετά τη σύλληψή του στη Δυτική Βιρτζίνια, με την κατηγορία ότι του είχε ανατεθεί ο ρόλος του ελεύθερου σκοπευτή στο υποτιθέμενο σχέδιο επίθεσης. Ο δικηγόρος του Σκαγκς δήλωσε ότι το γραφείο του εξετάζει ενδελεχώς τις κατηγορίες και αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Η συνωμοσία για παροχή υλικής υποστήριξης σε τρομοκράτες τιμωρείται με κάθειρξη έως και 15 ετών, ενώ η συνωμοσία για τη διάπραξη φόνου επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης.

protothema.gr