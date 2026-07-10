Νέο κύμα επιθέσεων κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων εξαπέλυσαν οι ουκρανικές δυνάμεις τα ξημερώματα της 10ης Ιουλίου, σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στο Telegram. Στο στόχαστρο βρέθηκαν ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της νότιας Ρωσίας, καθώς και εγκαταστάσεις πετρελαίου στην περιφέρεια του Ροστόφ, στο πλαίσιο της εκστρατείας του Κιέβου κατά των ενεργειακών πόρων που τροφοδοτούν τη ρωσική πολεμική μηχανή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ουκρανικός στρατός φέρεται να έπληξε το διυλιστήριο πετρελαίου Ilsky στη νότια Ρωσία. Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους της περιοχής φέρονται να δείχνουν μεγάλες φλόγες να υψώνονται από τις εγκαταστάσεις.

Overnight, drones struck the Ilsky oil refinery in Krasnodar Krai.

The Ilsky refinery is one of the leading oil-processing enterprises in Russia’s Southern Federal District. Its total designed capacity for primary processing units is about 6.6 million tons of oil per year, which… pic.twitter.com/TruhgigoYL July 10, 2026

Το διυλιστήριο βρίσκεται στην περιοχή Κρασνοντάρ, περίπου 500 χιλιόμετρα από τα εδάφη που ελέγχει η Ουκρανία, και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα της νότιας Ρωσίας, με ετήσια παραγωγή σχεδόν 6,6 εκατομμυρίων τόνων καυσίμων.

Fires at the Ilsky Oil Refinery, the Azov oil depot, the Azov Optical-Mechanical Plant, and the Port of Taganrog following UAV attacks. pic.twitter.com/PlrhKBoCJu July 10, 2026

Η 17η επίθεση στο ίδιο διυλιστήριο

Το νέο πλήγμα φέρεται να είναι τουλάχιστον η 17η φορά που το συγκεκριμένο διυλιστήριο γίνεται στόχος ουκρανικών επιθέσεων. Η προηγούμενη επίθεση είχε καταγραφεί στις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας.

Just before I go, news of Ukraine's first oil refinery hit of the night (see my optimism there?!).



The Ilsky plant in Krasnodar region has been attacked again. The locals still ignoring threats about filming damage and now resorting to just chuckling at the hopelessness! pic.twitter.com/OFUzJFzag1 July 10, 2026

Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί τι είδους όπλα χρησιμοποιήθηκαν στο τελευταίο πλήγμα, ωστόσο την ώρα της επίθεσης υπήρχαν αναφορές για ουκρανικά drones που πετούσαν πάνω από την περιοχή.

Λίγες ώρες αργότερα, στόχος έγινε και η περιφέρεια του Ροστόφ, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένες επιθέσεις κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων.

Τεράστια σύννεφα καπνού φέρονται να υψώθηκαν πάνω από την πόλη Ταγκανρόγκ, στη νότια Ρωσία στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας, μετά από αναφορές για πλήγμα στον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό του λιμανιού.

Φλόγες αναφέρθηκαν επίσης σε αποθήκη πετρελαίου στην κοντινή πόλη Αζόφ, επίσης στην περιφέρεια του Ροστόφ. Η έκταση των ζημιών δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή.

Το Κίεβο στοχεύει την «ενεργειακή μηχανή» της Μόσχας

Η Ουκρανία θεωρεί τις ενεργειακές εγκαταστάσεις νόμιμους στρατιωτικούς στόχους, υποστηρίζοντας ότι παρέχουν καύσιμα και χρηματοδότηση στην πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.

Το Κίεβο έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα την εκστρατεία βαθιών πληγμάτων εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών υποδομών, χτυπώντας αποθήκες καυσίμων, προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή μεγάλων εγκαταστάσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγώντας ακόμη και σε επ’ αόριστον διακοπή λειτουργίας τους.

Επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα της 9ης Ιουλίου σε αποθήκες πετρελαίου προκάλεσαν μεγάλη και παρατεταμένη πυρκαγιά στην πόλη Τβερ, ενώ στην περιοχή της Σταυρούπολης κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε τοπικό επίπεδο.

Τα ουκρανικά πλήγματα στα διυλιστήρια έχουν αυξήσει την πίεση στο Κρεμλίνο, επιδεινώνοντας την εσωτερική κρίση στην τροφοδοσία καυσίμων, η οποία έχει ήδη προκαλέσει απαγορεύσεις εξαγωγών, αυξήσεις τιμών και περιορισμούς στις πωλήσεις σε ολόκληρη τη Ρωσία.

Η ρωσική κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 8 Ιουλίου ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές πετρελαίου ντίζελ τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα, έπειτα από εβδομάδες συνεχών ουκρανικών πληγμάτων κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων.

protothema.gr