Από συναλλαγή για αγορά κρυπτονομισμάτων σε προσχεδιασμένη ληστεία με λεία €100.000 εξελίχθηκε η συνάντηση θύματος και 29χρονου κατηγορούμενου. Το Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε σήμερα Παρασκευή (10/7) στον τελευταίο, ποινές φυλάκισης 5 και 2,5 ετών, μετά την παραδοχή του στις κατηγορίες της ληστείας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα, το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα δήμευσης περιουσίας του.

Η υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου σε ό,τι αφορά τον συγκατηγορούμενο του 29χρονου, ο οποίος δεν παραδέχθηκε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, με την υπόθεση να ορίζεται για ακρόαση.

Όπως προκύπτει από τα γεγονότα της υπόθεσης, οι ενέργειες του 29χρονου ήταν προμελετημένες και προσχεδιασμένες.

Συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος είχε γνωριστεί με τον παραπονούμενο από το 2022, πραγματοποιώντας μαζί του συναλλαγές για αγορά κρυπτονομισμάτων. Εκμεταλλευόμενος τη σχέση αυτή, στις 23 Δεκεμβρίου 2024 επικοινώνησε μαζί του μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και του ζήτησε να συναντηθούν σε χώρο που ο ίδιος υπέδειξε.

Ο παραπονούμενος μετέβη στο σημείο συνοδευόμενος από τη μητέρα του, έχοντας στην κατοχή του το ποσό των €100.000 για την αγορά κρυπτονομισμάτων. Ο κατηγορούμενος, μαζί με ακόμη ένα πρόσωπο, επιβιβάστηκαν στο όχημά του και αφού ο 29χρονος κάθισε στη θέση του συνοδηγού, του ζήτησε να του δείξει τα χρήματα. Μόλις ο παραπονούμενος άνοιξε την τσάντα, εκείνος την άρπαξε από τα χέρια του. Το δεύτερο άτομο τον χτύπησε στο κεφάλι και ο παραπονούμενος άρχισε να αιμορραγεί.

Επιχείρησε να αποτρέψει τη διαφυγή του κατηγορούμενου με τα χρήματα, ωστόσο, ο συγκατηγορούμενος συνέχισε να τον χτυπά, δίνοντας στον 29χρονο τη δυνατότητα να διαφύγει πεζός.

Ακολούθως, ο 29χρονος διέφυγε στα κατεχόμενα και επιχείρησε να μεταβεί διά θαλάσσης στην Τουρκία. Εντούτοις, συνελήφθη από τις κατοχικές αρχές και παραδόθηκε στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Στην απόφασή του, το Κακουργιοδικείο υπογράμμισε τη σοβαρότητα των αδικημάτων που διέπραξε ο 29χρονος, τονίζοντας την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών. Όπως επισημαίνει, η υπόθεση δεν αφορούσε μια στιγμιαία παράνομη συμπεριφορά, αλλά ενέργειες που καταδείκνυαν τον προσχεδιασμό και την εξαπάτηση πίσω από τις πράξεις του 29χρονου κατηγορούμενου.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι ο κατηγορούμενος δεν προσέφερε οποιαδήποτε αποζημίωση στον παραπονούμενο για τα τραύματα που υπέστη, το ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό που κλάπηκε, καθώς και το γεγονός ότι αυτό δεν επιστράφηκε ποτέ.

Υπέρ του 29χρονου συνυπολογίστηκαν η παραδοχή του, η πρόθεσή του να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του συγκατηγορουμένου του, το λευκό ποινικό του μητρώο, καθώς και οι προσωπικές και οικογενειακές του περιστάσεις. Ωστόσο, το Δικαστήριο επισήμανε ότι σε αδικήματα που βρίσκονται σε έξαρση οι προσωπικές περιστάσεις έχουν περιορισμένη μόνο σημασία.