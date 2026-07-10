Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση της ετοιμότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι σε κρίσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης υπέγραψαν το Υπουργείο Άμυνας και η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

Η συμφωνία θεσμοθετεί τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών, με έμφαση στη διαχείριση κρίσεων, στην προστασία κρίσιμων υποδομών και στην ενίσχυση της εθνικής ανθεκτικότητας.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν την Πέμπτη ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, και ο πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης.

Μόνιμος μηχανισμός συνεργασίας

Ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι με το Μνημόνιο δημιουργείται θεσμοθετημένο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ΟΕΒ και της Κεντρικής Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών.

Στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός κράτους και επιχειρήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των ζωτικών κρατικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, επιδιώκεται η υποστήριξη των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διαχείριση απειλών και καταστάσεων που επηρεάζουν την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας.

Το Μνημόνιο καλύπτει την εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού, τη συμμετοχή επιχειρήσεων στην εφαρμογή των σχεδίων της ΚΥΠΣΕΑ, καθώς και την εκπόνηση κοινών δράσεων, μελετών και ερευνών.

Στο επίκεντρο κρίσιμες υποδομές και εφοδιασμός

Ο Υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι η συνεργασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον ασφάλειας που γίνεται ολοένα πιο σύνθετο.

Όπως ανέφερε, οι σύγχρονες απειλές έχουν συχνά υβριδικό χαρακτήρα και μπορούν να επηρεάσουν κρίσιμες υποδομές, την οικονομία, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την κοινωνική συνοχή.

«Η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων προϋποθέτει τον συντονισμό και τη συνεργασία όλων των κρατικών φορέων και της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι η συνεργασία ΥΠΑΜ και ΟΕΒ ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και θα συμβάλει στη διασφάλιση κρίσιμων πόρων και στην προστασία των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Παντελίδης: Κρίσιμος εταίρος ο ιδιωτικός τομέας

Ο πρόεδρος της ΟΕΒ χαρακτήρισε τη συμφωνία ουσιαστική πρωτοβουλία συντονισμού και προετοιμασίας απέναντι σε κρίσεις, απειλές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Όπως είπε, οι σύγχρονες κρίσεις δεν περιορίζονται στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά επεκτείνονται στην ενέργεια, στις μεταφορές, στις επικοινωνίες, στην παραγωγή και στην κυβερνοασφάλεια.

Ο ιδιωτικός τομέας, πρόσθεσε, δεν αποτελεί απλό παρατηρητή, αλλά κρίσιμο εταίρο του κράτους, καθώς διαθέτει υποδομές, τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό και παραγωγικές δυνατότητες.

Με τον κατάλληλο σχεδιασμό, οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας του κράτους και της οικονομίας κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.

Εντοπισμός επιχειρήσεων κρίσιμης σημασίας

Το Μνημόνιο προβλέπει τον εντοπισμό επιχειρήσεων και τομέων που θεωρούνται κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια, την άμυνα και την ανθεκτικότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Περιλαμβάνει επίσης ανταλλαγή τεχνογνωσίας, σχεδιασμό, οργάνωση και εκπαίδευση, καθώς και καλύτερη προετοιμασία των επιχειρήσεων απέναντι σε ένα πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Ο κ. Παντελίδης υπογράμμισε ότι η ανθεκτικότητα ενός κράτους οικοδομείται πριν από την εκδήλωση μιας κρίσης, μέσα από τον σχεδιασμό, την τεκμηριωμένη μελέτη, τη συνεχή εκπαίδευση και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης.

Η συνεργασία άρχισε το 2024

Ο διευθυντής της ΚΥΠΣΕΑ, Ταξίαρχος Ιάκωβος Μικελλίδης, ανέφερε ότι η συνεργασία με την ΟΕΒ ξεκίνησε το 2024 με ανταλλαγή απόψεων για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στον σχεδιασμό εκτάκτων αναγκών.

Ακολούθησε η απόφαση για συμμετοχή της ΟΕΒ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα στην εφαρμογή των σχεδίων της ΚΥΠΣΕΑ.

Η υπογραφή του Μνημονίου δημιουργεί πλέον έναν μόνιμο μηχανισμό συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ΚΥΠΣΕΑ αποτελεί το αρμόδιο κρατικό όργανο για τον εθνικό σχεδιασμό, τον συντονισμό και την εποπτεία της διαχείρισης κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Αποστολή της είναι ο συντονισμός του κρατικού μηχανισμού και η υποστήριξη των δυνάμεων ασφαλείας, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.