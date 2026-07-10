Ισχυρή αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές αγαθών της Κύπρου τον Μάιο του 2026, ωστόσο η μεγαλύτερη άνοδος των εισαγωγών οδήγησε σε περαιτέρω διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών ανήλθαν τον Μάιο στα €520,4 εκατ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 58,9%, από €327,6 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Την ίδια περίοδο, οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 22,3%, φθάνοντας τα €1,309 δισ., έναντι €1,070 δισ. τον Μάιο του προηγούμενου έτους.

Σημαντική αύξηση των εξαγωγών προς τρίτες χώρες

Οι εξαγωγές αγαθών προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκαν στα €127,3 εκατ., ενώ οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες ανήλθαν στα €393,1 εκατ., από €211,1 εκατ. τον Μάιο του 2025.

Στα συνολικά στοιχεία περιλαμβάνεται μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων αξίας €34,8 εκατ., έναντι €7,5 εκατ. τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή συνέβαλε στην έντονη ετήσια αύξηση που καταγράφηκε στις εξαγωγές του Μαΐου.

Στα €705 εκατ. οι εισαγωγές από την ΕΕ

Οι εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ανήλθαν στα €705 εκατ., ενώ οι εισαγωγές από τρίτες χώρες διαμορφώθηκαν στα €604,1 εκατ.

Στα στοιχεία των εισαγωγών περιλαμβάνεται επίσης μεταβίβαση οικονομικής ιδιοκτησίας πλοίων και αεροσκαφών συνολικής αξίας €79,9 εκατ., έναντι €40,4 εκατ. τον Μάιο του 2025.

Παρά την ισχυρή επίδοση των εξαγωγών, η σημαντικά υψηλότερη αξία των εισαγωγών διατήρησε το εμπορικό ισοζύγιο σε έντονα αρνητικό έδαφος.

Διευρύνθηκε το έλλειμμα στο πεντάμηνο

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8%, φθάνοντας τα €5,998 δισ., από €5,553 δισ. το αντίστοιχο πεντάμηνο του 2025.

Οι συνολικές εξαγωγές παρουσίασαν οριακή αύξηση 1%, στα €2,158 δισ., από €2,136 δισ. έναν χρόνο νωρίτερα.

Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα €3,840 δισ., έναντι €3,417 δισ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2025.

Η αύξηση του ελλείμματος ανήλθε σε περίπου €423 εκατ. σε ετήσια βάση, καθώς η άνοδος των εισαγωγών υπερέβη σημαντικά τη μεταβολή των εξαγωγών.

Αύξηση 14,9% στις εισαγωγές τον Απρίλιο

Με βάση τα τελικά στοιχεία για τον Απρίλιο, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 14,9%, στα €1,369 δισ., από €1,191 δισ. τον Απρίλιο του 2025.

Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροσκαφών, μειώθηκαν κατά 20,5%, στα €220,9 εκατ., από €277,7 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα.

Αντίθετα, οι εξαγωγές ξένων προϊόντων ενισχύθηκαν κατά 22,7%, φθάνοντας τα €142,2 εκατ., έναντι €115,9 εκατ. τον Απρίλιο του 2025.

Καύσιμα, χαλλούμι και φάρμακα στις βασικές εξαγωγές

Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026, τη μεγαλύτερη αξία μεταξύ των εγχώριων εξαγωγών κατέγραψαν τα ορυκτά καύσιμα και λάδια, τα οποία ανήλθαν στα €517,4 εκατ.

Ακολούθησαν το χαλλούμι με εξαγωγές αξίας €130,2 εκατ. και τα φαρμακευτικά προϊόντα με €123 εκατ.

Η Στατιστική Υπηρεσία διευκρίνισε ότι η κατηγορία των ορυκτών καυσίμων και λαδιών αφορά προϊόντα που είχαν αρχικά εισαχθεί στην Κύπρο, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και στη συνέχεια επανεξήχθησαν.