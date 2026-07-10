Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την πλήρωση κενών θέσεων στην Αστυνομία, με τη δημοσιοποίηση του καταλόγου των επιτυχόντων υποψηφίων. Τα αποτελέσματα αφορούν τους υποψηφίους που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης και πέτυχαν στη γραπτή εξέταση.

Σύμφωνα με τον κατάλογο, 225 υποψήφιοι πέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις. Η υψηλότερη βαθμολογία ήταν 85.75 ενώ η χαμηλότερη 50.13. Μπορείτε να δείτε τον πίνακα εδώ.

Η διαδικασία πρόσληψης στην Αστυνομία, συνεχίζεται με τα επόμενα στάδια που προβλέπονται από τη σχετική προκήρυξη. Οι υποψήφιοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν οδηγίες, χρονοδιαγράμματα ή πρόσθετες διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.