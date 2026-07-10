Σε θετικό κλίμα συναντήθηκαν σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την Γραμματεία του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο γενικός γραμματέας του ΔΗΚΟ, Γιώργος Σολωμού, έκανε λόγο για μια εποικοδομητική συνάντηση, κατά την οποία διαπιστώθηκε ο κοινός στόχος και των δύο πλερών για συνέχιση της συνεργασίας τους. Η σημερινή συνάντηση, σύμφωνα με τον ίδιο, κύλησε πιο ομαλά από την προηγούμενη.

Ο κ. Σολωμού, μιλώντας στον Alpha, υποστήριξε ότι στη συνάντηση δεν έγινε αναφορά ονόματα αναφορικά με τον ανασχηματισμό ή τους ημικρατικούς οργανισμούς. Αυτό για το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, το ΔΗΚΟ έλαβε τις διαβεβαιώσεις που επιζητούσε, είναι η ενημέρωση που θα πρέπει να προηγηθεί προς τη Γενική Γραμματεία του κόμματος, πριν από την όποια απόφαση για αλλαγή προσώπων στο κυβερνητικό σχήμα.

Ο Γιώργος Σολωμού, σε προσωπικό επίπεδο, δήλωσε ικανοποιημένος από αυτά που άκουσε από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε ότι το ΔΗΚΟ, ως το μοναδικό κόμμα που στηρίζει τον Πρόεδρο και βρίσκεται στη Βουλή, έχει εκείνα τα στελέχη που θα μπορούσαν να υπηρετήσουν το κυβερνητικό σχήμα, ακόμα και στα δύο μεγάλα Υπουργεία, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι για το ΔΗΚΟ δεν αποτελεί πρόβλημα η βολιδοσκόπηση προσώπων από τον Δημοκρατικό Συναγερμό για το κυβερνητικό σχήμα, ωστόσο ο Πρόεδρος στη σημερινή συνάντηση φέρεται να τους διαβεβαίωσε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. «Και να ίσχυε όμως, το ΔΗΚΟ δεν θα είχε πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατά τη σημερινή συνάντηση ξεκαθαρίστηκε ότι το ΔΗΚΟ δεν πρόκειται να αποχωρήσει αυτή τη στιγμή από την Κυβέρνηση. Αντιθέτως, έχουν τεθεί κάποια ζητήματα επί τάπητος, για τα οποία απομένει να φανεί κατά πόσο θα υλοποιηθούν από την πλευρά του Προεδρικού.