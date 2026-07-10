Χάος, ουρές και έντονη αγανάκτηση καταγγέλλουν επιβάτες που βρέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, 8 Ιουλίου 2026, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, περιγράφοντας συνθήκες έντονου συνωστισμού και πολύωρης αναμονής. Ανάμεσα στις μαρτυρίες ξεχωρίζει εκείνη μητέρας που ταξίδευε μόνη με το 18 μηνών παιδί της, η οποία υποστηρίζει ότι χρειάστηκε να παραμείνει όρθια για περίπου δυόμισι ώρες, αντιμετωπίζοντας διαδοχικές ουρές από τον έλεγχο του καροτσιού μέχρι τον έλεγχο διαβατηρίων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να χάσει την πτήση της.

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για ελλιπή στελέχωση, δυσκολίες στην εξυπηρέτηση οικογενειών με μικρά παιδιά, υψηλές θερμοκρασίες και εικόνες ασφυκτικού συνωστισμού, ενώ οι επιβάτες ζητούν απαντήσεις από τους αρμόδιους και τη λήψη μέτρων ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά.

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