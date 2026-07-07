Νέο βίντεο από κάμερες σώματος αστυνομικών αποτυπώνει τη δραματική επιχείρηση διάσωσης που ακολούθησε την αναγκαστική προσθαλάσσωση υδροπλάνου στον East River της Νέας Υόρκης.

Νέο βίντεο από κάμερες σώματος αστυνομικών καταγράφει την επιχείρηση διάσωσης που ακολούθησε, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για να απομακρύνουν με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες από το αεροσκάφος.

Στα πλάνα φαίνονται αστυνομικοί της μονάδας λιμενικών επιχειρήσεων της Νέας Υόρκης (NYPD Harbor Unit), καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (FDNY), να φτάνουν στο σημείο και να προσεγγίζουν το υδροπλάνο, το οποίο επέπλεε στα νερά του ποταμού.

Δείτε βίντεο

WATCH: Newly released bodycam footage captures the frantic moments after a seaplane carrying eight passengers was forced to make an emergency landing in New York City's East River.



NYPD Harbor Unit officers and FDNY crews rushed to the scene, pulling everyone safely from the… pic.twitter.com/a451vHtQEH July 6, 2026

Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν και τους οκτώ ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος, χωρίς να υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί.

Δύο από τους επιβάτες υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ωστόσο αρνήθηκαν να μεταφερθούν για ιατρική περίθαλψη.

Ανάμεσα στους επιβάτες ήταν η 16χρονη Κλόε Τοντ, η οποία επέστρεφε με την οικογένειά της από ένα ταξίδι για πάρτι γενεθλίων. «Ήταν ένα ατύχημα, πολύ άσχημο», είπε, προσθέτοντας ότι η γιαγιά της, Άντα, τραντάχτηκε από την πρόσκρουση. «Δεν αισθάνεται πραγματικά καλά – τα πλευρά της, η πλάτη της, το κεφάλι της. Είναι όλα πρησμένα. Είναι όλα πολύ άσχημα» είπε η 16χρονη κάνοντας λόγο για «τραυματική» εμπειρία.

Δείτε βίντεο

WATCH: Video captures moment seaplane crashes in the East River near a marina in New York City https://t.co/6E0oCyqybF pic.twitter.com/0KPAeqHOaK — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 5, 2026

Η πτήση εκτελέστηκε από την Acadian Seaplanes μέσω της Blade Air, η οποία απέδωσε την ανώμαλη προσγείωση στα ταραγμένα νερά από την καταιγίδα το βράδυ του Σαββάτου και τα διερχόμενα σκάφη.

Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που ανάγκασαν τον πιλότο να πραγματοποιήσει την έκτακτη προσθαλάσσωση.

protothema.gr