Εννέα νεκροί και εννέα αγνοούμενοι είναι ο τραγικός απολογισμός από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε στο νότιο Ισημερινό. Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται και η κυβερνήτρια της επαρχίας, μαζί με δύο αξιωματούχους που συμμετείχαν σε επιχείρηση εκκένωσης κατοίκων.

Μάχη των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό αγνοουμένων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον Ισημερινό μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες την επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε, στα νότια της χώρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε εννέα νεκρούς, ενώ εννέα άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Emergencia en Zamora. Esta es la magnitud de la tragedia que enluta a familias de Zamora Chinchipe, tras el aluvión registrado en el sector #Cantzama, parroquia #Guadalupe, al Sur de la amazonía ecuatoriana. Hay 6 fallecidos y ocho desaparecidos, entre estos la Gobernadora de la… pic.twitter.com/uqEivV4w2U — LaHistoria (@lahistoriaec) July 6, 2026

ΚλείσιμοΜεταξύ αυτών είναι η κυβερνήτρια της επαρχίας, καθώς και δύο αξιωματούχοι που είχαν λάβει μέρος σε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων από περιοχές που κινδύνευαν λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Δεκάδες τραυματίες και μεγάλες καταστροφές σε σπίτια

Οι πλημμύρες προκάλεσαν επίσης κατολίσθηση στην πόλη Γουανταλούπε, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 38 άνθρωποι να τραυματιστούν.

Παράλληλα, περίπου 50 κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες στις πληγείσες περιοχές.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

protothema.gr