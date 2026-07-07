Τα όνειρα των ΗΠΑ για πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έσβησαν στο Σιάτλ, όπου το Βέλγιο επικράτησε με 4-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Σαρλ ντε Κετελάρε, που σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, οδηγώντας τους Βέλγους στην οκτάδα, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ισπανία.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι κυριάρχησαν στα πρώτα λεπτά του αγώνα και ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 9′, με τον Ντε Κετελάρε να ανοίγει το σκορ από κοντά μετά το γύρισμα του Ράσκιν.

Οι Αμερικανοί χρειάστηκαν μία μόλις φάση για να ισοφαρίσουν, με το φάουλ του Τίλμαν στο 31′ να κοντράρει στο τείχος και να ξεγελά τον Κουρτουά.

Εντούτοις, δύο λεπτά αργότερα οι Βέλγοι ανέκτησαν το προβάδισμα, με τον Ντε Κετελάρε να σκοράρει αυτή τη φορά με κεφαλιά μετά από σέντρα του Τροσάρ! Η κεφαλιά του Λουκεμπάκιο στο 43′ ήταν άστοχη, με το 2-1 να είναι το σκορ στην ανάπαυλα.

Οι Αμερικανοί μπήκαν στο δεύτερο μέρος ψάχνοντας νέα ισοφάριση, ωστόσο ένα τραγικό λάθος του Φριζ, που πούλησε την μπάλα έξω από την περιοχή, επέτρεψε στον Ντε Κετελάρε να κλέψει και στον Βανάκεν να κάνει το 3-1 με μακρινό σουτ στο 57ο λεπτό.

Η USMNT δεν κατάφερε να μπει ξανά στο ματς, με τον Μπερχάλτερ να είναι άστοχος στο 79′ και τον Κουρτουά να σταματά τον Μπάλογκαν τρία λεπτά αργότερα. Εντέλει, ο Λουκάκου διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΗΠΑ: Φριζ – Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον (90+2′ Άρφστεν) – ΜακΚένι, Άνταμς (72′ Πέπι), Τίλμαν – Ντεστ (46′ Ρέινα), Μπάλογκαν (90+2′ Ράιτ), Πούλισιτς (59′ Μπερχάλτερ)

Βέλγιο: Κουρτουά – Καστάν, Ενγκόι, Μέχελε, Ντε Κάιπερ – Ράσκιν (89′ Βίτσελ), Ονάνα (21′ Βανάκεν), Τίλεμανς – Λουκεμπάκιο (67′ Ντοκού), Ντε Κετελάρε (67′ Λουκάκου), Τροσάρ (89′ Σαλεμάκερς).

Πορτογαλία-Ισπανία 0-1: Στους «8» οι «ταυρομάχοι» με Μερίνο στο 90’+1

Η Ισπανία λύγισε με 1-0 την Πορτογαλία χάρη σε γκολ του Μικέλ Μερίνο στο 90’+1 και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η αναμέτρηση αποτέλεσε παράλληλα το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο σε τελική φάση Μουντιάλ, καθώς ο ίδιος είχε προαναγγείλει πως δεν θα αγωνιστεί ξανά στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση έδειχνε να οδηγείται στην παράταση, όμως ο Μικέλ Μερίνο, που είχε περάσει ως αλλαγή, πέτυχε το γκολ που «σφράγισε» το τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του Πορτογάλου σούπερ σταρ.

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Με πληροφορίες από: gazzetta.gr