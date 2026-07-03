Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Παγκοσμίου Κυπέλλου χάρισε ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τη νίκη της Πορτογαλίας με 2-1 επί της Κροατίας και την πρόκριση στους «16». Ο αρχηγός των Πορτογάλων φόρεσε τη φανέλα του Ντιόγκο Ζότα, ξέσπασε σε δάκρυα και αφιέρωσε τη νίκη στον άλλοτε συμπαίκτη και φίλο του, ανήμερα της πρώτης επετείου από τον τραγικό θάνατό του.

Η συγκινητική αφιέρωση στον Ντιόγκο Ζότα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του μετά το τελευταίο σφύριγμα της αναμέτρησης στον Τορόντο του Καναδά, όπου η Πορτογαλία επικράτησε της Κροατίας με 2-1 και εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τη φανέλα με το Νο21 που φορούσε ο Ντιόγκο Ζότα με το εθνόσημο της Πορτογαλίας και, εμφανώς συγκινημένος, σκούπισε τα δάκρυά του, τιμώντας τη μνήμη του πρώην συμπαίκτη του.

Η συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε ακριβώς έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

«Αυτή η νίκη είναι για τον Ντιόγκο»

Οι δύο ποδοσφαιριστές διατηρούσαν στενή σχέση στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας και η κίνηση του Ρονάλντο προκάλεσε έντονη συγκίνηση.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φίλαθλοι σχολίασαν τη στιγμή, γράφοντας:

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δείχνει τον ουρανό με δάκρυα στα μάτια φορώντας τη φανέλα του Ντιόγκο Ζότα. Αυτή η νίκη είναι για τον Ντιόγκο».

LINDA HOMENAGEM 🖤🇵🇹



Hoje completa 1 ano da morte do Diogo Jota



Cristiano Ronaldo e a equipe de Portugal após a vitória contra a Croácia, dedicaram a vitória ao ex companheiro Diogo Jota



Cristiano Ronaldo vestiu a camisa 21, número que o Diogo usava pic.twitter.com/2yYEUVd06Y — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) July 3, 2026

Άλλος χρήστης ανέφερε: «Πραγματικά μου έφερε δάκρυα στα μάτια. Η ηγετική στάση και ο βαθύς σεβασμός που έδειξε σήμερα ο Ρονάλντο είναι ασύγκριτα. Κρατά ζωντανή τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα στη μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

🇵🇹❤️ Cristiano Ronaldo paid tribute to Diogo Jota after Portugal's victory. RIP, Diogo. Always in our hearts. 🙏 pic.twitter.com/D6xSayHv31 — EuroFoot (@eurofootcom) July 3, 2026

Σκόραρε πριν αποχωρήσει με αλλαγή

Νωρίτερα στον αγώνα, ο Ρονάλντο είχε ισοφαρίσει για την Πορτογαλία από το σημείο του πέναλτι, έπειτα από υπόδειξη του VAR. Ο CR7, ο οποίος έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε νοκ άουτ αναμέτρηση Μουντιάλ, κατάφερε έτσι να βάλει τέλος σε μια εκκρεμότητα που τον συνόδευε σε όλη τη διεθνή καριέρα του. Παρά τη συμμετοχή του σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, δεν είχε βρει ποτέ δίχτυα πέρα από τη φάση των ομίλων.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας αντικαταστάθηκε εννέα λεπτά πριν από τη συμπλήρωση του 90λεπτου, λίγο πριν το δραματικό φινάλε που χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

Μετά τα δραματικό παιχνίδι ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία, οι “θρύλοι” των δύο χωρών και πολύ γνώριμοι μεταξύ τους, Κριστιάνο Ρονάλντο και Λούκα Μόντριτς, είχαν μια πολύ όμορφη στιγμή. Οι δύο 40άρηδες ποδοσφαιριστές αγκαλιάστηκαν θερμά και μίλησαν μεταξύ τους, σε μια από τις πολύ όμορφες στιγμές του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

protothema.gr