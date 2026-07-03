Με ένα θερμό φιλί με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη τη νίκη της επί της Ραχίμοβα, που της εξασφάλισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Γουίμπλεντον (Wimbledon).

Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε έντονα και έτρεξε στο box της ομάδας της, όπου ήταν και ο σύντροφός της και γιος του πρωθυπουργού, τον οποίο αγκάλιασε και φίλησε.

H Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε με 2-1 σετ, κάνοντας μια τεράστια ανατροπή στο τρίτο και καθοριστικό σετ, και δεν έκρυψε τη χαρά της.

Sakkari wins on and off court pic.twitter.com/50Lh8WPV1l — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) July 2, 2026

To ζευγάρι, όπως έχει ανακοινώσει, σκοπεύει να παντρευτεί το καλοκαίρι του 2027.

protothema.gr