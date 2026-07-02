Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι στην Κάρπαθο, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και τουρίστες και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων όπου έγινε αισθητός.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση που σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά της Καρπάθου ήταν μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο σεισμός έγινε αισθητός και σε άλλα νησιά των Δωδεκανήσων, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες.