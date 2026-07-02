Περγαμηνές στη νομική επιστήμη, σπουδαία βιογραφικά και στίγμα στη μάχη ενάντια στη Διαφθορά, έχουν οι δύο ποινικοί ανακριτές που διορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο για το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία».

Ο Βασίλειος Σκουρής, υπήρξε για 12 χρόνια πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέλαβε το 2017 τη θέση προέδρου της επιτροπής ηθικής της FIFA, ενώ είναι και ομότιμος καθηγητής Δημοσίου Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Χρίστος Μυλωνόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ιδρυτής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, καθώς και εκλεγμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (Salzburg). Επίσης, είναι επίτιμος διδάκτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Βασίλης Σκουρής

Το βιογραφικό του Βασίλη Σκουρή

Ο Βασίλης Σκουρής έχει διατελέσει πρόεδρος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο (2003-2015) και δυο φορές υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών το 1989 και το 1996. Το 2023 υπηρέτησε ως υπουργός Επικρατείας στην Υπηρεσιακή κυβέρνηση Ιωάννη Σαρμά. Το 2017 εξελέγη πρόεδρος του τμήματος έρευνας/κρίσης της Επιτροπής Δεοντολογίας της FIFA, επιφορτισμένος με τη διασφάλιση της ηθικής, της διαφάνειας και της τήρησης του κώδικα δεοντολογίας εντός της ομοσπονδίας.

Γεννήθηκε το 1948 στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε νομικά στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου το 1970, ενώ είναι διδάκτωρ Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του Αμβούργου το 1973. Μάλιστα ήταν και υφηγητής κατά την περίοδο 1972-1977, ενώ διετέλεσε καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στα Πανεπιστήμια του Μπίλεφελντ το 1978, αλλά και της Θεσσαλονίκης το 1982.

Συμμετείχε στις υπηρεσιακές κυβερνήσεις το 1989 (κυβέρνηση Γρίβα) αλλά και το 1996 (κυβέρνηση Σημίτη) ως υπουργός Εσωτερικών. Διετέλεσε για μία τετραετία μέλος της διοικούσας επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 1983 έως το 1987. Επελέγη για τη θέση του διευθυντή του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου Θεσσαλονίκης από το 1997, ενώ το διάστημα 1992-1994 ήταν πρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Επιπρόσθετα, ήταν μέλος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Ερευνών από το 1993 έως και το 1995, του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δικαίου από το 1995, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστών από το 1995 έως το 1996 και του Επιστημονικού Συμβουλίου του υπουργείου Εξωτερικών (1997-1999).

Εξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής το 1998 και από τις 8 Ιουνίου 1999 είναι δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στις 7 Οκτωβρίου 2003 επελέγη για τη θέση του προέδρου του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Χρίστος Μυλωνόπουλος

Το βιογραφικό του Χρίστου Μυλωνόπουλου

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1954. Το 1977 αποφοίτησε πρώτος από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τα έτη 1977-1980 με υποτροφία του DAAD εκπόνησε διδακτορική διατριβή στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Saarbrücken, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο Eduard Martin ως η καλύτερη διατριβή της χρονιάς.

To 1985 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1985 μέχρι το 1987 εργάστηκε ως Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ποινικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Alexander-von-Humboldt-Stiftung, ενώ το 1990 στο Ινστιτούτο MaxPlanck διεθνούς και αλλοδαπού ποινικού δικαίου στο Freiburg. Το 1991 εκλέχτηκε Αναπληρωτής Καθηγητής και το 1996 Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 2012 εκλέχτηκε μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (Salzburg). Κατά τα έτη 1992, 1993 και 1994 δίδαξε διεθνές και ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου ως επισκέπτης καθηγητής (μαθήματα εμβάθυνσης) μετά από πρόσκληση του Καθηγητή Claus Roxin.

Το 2008 οργάνωσε από κοινού με τον Καθηγητή U. Neumann Ανώτερο Σεμινάριο ποινικού δικαίου και γενικής θεωρίας του δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης.

Έχει δώσει διαλέξεις μετά από πρόσκληση, στα Πανεπιστήμια του Μονάχου, της Φραγκφούρτης, της Κωνσταντινούπολης, στο Ινστιτούτο Max Planck Διεθνούς και Αλλοδαπού Ποινικού Δικαίου του Freiburg, στη Σχολή Δικαστών της Βουδαπέστης, στη Διεθνή Ακαδημία κατά της Διαφθοράς του Laxenburg στη Βιέννη κλπ.

Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί, πέραν της ελληνικής, στη γερμανική, γαλλική και αγγλική γλώσσα, ενώ έχουν μεταφραστεί στα ιαπωνικά, κινεζικά, ισπανικά, ιταλικά και τουρκικά. Σειρά μελετών του έχει μεταφραστεί στα ισπανικά (2017) από τον εκδοτικό οίκο IBdeF Montevideo-Buenos Aires και κυκλοφορεί στην Λατινική Αμερική.

Το έτος 2023 εκλέχτηκε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου (Academic Advisory Board) της Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς με έδρα στο Laxenburg της Βιέννης. Έχει λάβει μέρος σε πολλές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές ως πρόεδρος ή μέλος. Τα έτη 2006-2007 διετέλεσε Πρόεδρος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τον νέο ποινικό κώδικα, καθώς και της Ομάδας Εργασίας των (τότε) Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που επεξεργάστηκε τη Σύμβαση PIF για την ποινική προστασία των κοινοτικών εννόμων αγαθών (1995).

Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων και Δικηγόρος Αθηνών από το 1981. Το έτος 2015 ίδρυσε το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου (www.ecli.gr) και εξελέγη πρόεδρος αυτού.