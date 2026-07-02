Μια νύκτα πολύ δύσκολη ήταν η χθεσινή στο παιδογκολογικό του Μακαρείου Νοσοκομείου. Ο παιδογκολογικός θάλαμος, ήταν υπερπλήρης με σχεδόν 15 παιδιά σε νοσηλεία τη στιγμή που στη βάρδια υπήρχαν μόλις δύο νοσηλευτές.

«Αυτή τη στιγμή, ο θάλαμος στο παιδογκολογικό είναι υπερπλήρης και υπήρχαν χθες το βράδυ δύο μόνο νοσηλευτές που έπρεπε να βγάλουν όλη τη δουλειά», κατήγγειλε στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας η πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων Παιδιών Παιδογκολογικής Κλινικής Λουϊζα Στεφανίδου».

Η ανησυχία, είπε η κ. Στεφανίδου, «γίνεται ακόμα πιο μεγάλη επειδή τώρα θα ξεκινήσουν και οι άδειες του καλοκαιριού και αυτή την στιγμή οι νοσηλευτές δεν μπορούν να τις πάρουν. Αντιλαμβάνεστε, με την υποστελέχωση η εξυπηρέτηση και η φροντίδα των παιδιών μπορεί να επηρεαστεί».

Τη σοβαρή υποστελέχωση του τμήματος επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του κλάδου νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ Πρόδρομος Αργυρίδης ενώ ο οικονομικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ Ρομπέρτο Καραχάννας παραδεχόμενος το πρόβλημα, ανέφερε ότι στον προγραμματισμό του Οργανισμού είναι η πρόσληψη δύο νοσηλευτών για να ενισχυθεί το συγκεκριμένο τμήμα.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας συζητούσε τα προβλήματα του παιδογκολογικού θαλάμου στο Μακάρειο Νοσοκομείο τα οποία, προκύπτουν, μεταξύ άλλων από την οχληρία που δημιουργείται εξαιτίας των κατασκευαστικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο νοσηευτήριο.

Πάντως όπως ανέφερε στο philenews ο οικονομικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ Ρομπέρτο Καραχάννας, κατά τη διάρκεια της νύκτας στον θάλαμο βρίσκονταν 8 μόνο παιδιά ενώ άλλα 5 βρίσκονταν με “άδεια” εκτός θάλαμου.

Αμέσως μετά τις αναφορές στη Βουλή, είπε, “προχωρήσαμε σε έρευνα και καταληξαμε στους συγκεκριμένους αριθμούς. Ως εκ τούτου μάλλον δεν υπήρξε σωστή πληροφόρηση κατά τις πρωινές τοποθετήσεις στην κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας”.