Η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών εισηγμένων εταιρειών αποτελεί ακόμη ένα ουσιαστικό βήμα προς την ισότητα γυναικών και ανδρών, αναφέρει σε γραπτή δήλωσή της η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου.

Το νομοσχέδιο, με τίτλο «Ο περί της Ισόρροπης Εκπροσώπησης των Φύλων σε Θέσεις Διευθυντικών Στελεχών των Εισηγμένων Εταιρειών και Σχετικά Μέτρα Νόμος του 2026», προβλέπει ότι το υποεκπροσωπούμενο φύλο θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 33% του συνόλου των διευθυντικών θέσεων.

Σύμφωνα με την ΕΙΦ, το νομοσχέδιο εναρμονίζει την Κυπριακή Δημοκρατία με την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2381 και αποσκοπεί στην προώθηση της ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιρειών, μέσω αξιοκρατικών και διαφανών διαδικασιών επιλογής.

Η ισότιμη συμμετοχή στη λήψη οικονομικών αποφάσεων, προστίθεται, συμβάλλει στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, προς όφελος της κοινωνίας συνολικά.

Η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων ευχαριστεί το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας και την τέως Επίτροπο Νομοθεσίας, Λουΐζα Ζανέττου, για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην προετοιμασία του νομοσχεδίου.

«Συνεχίζουμε με συνέπεια να εργαζόμαστε για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, όπου γυναίκες και άνδρες συμμετέχουν ισότιμα σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων», αναφέρει.