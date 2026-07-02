Δεν πρόλαβαν να διοριστούν οι πέντε ποινικοί ανακριτές, που κατά γενική ομολογία θεωρούνται πολύ καλές επιλογές, ωστόσο, νομικοί και άλλοι εγείρουν ζητήματα σύγκρουσης συμφέροντος για δύο εξ αυτών.

Το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε ομάδα πέντε ποινικών ανακριτών αποτελούμενη από τους Βασίλειο Σκουρή, Χρίστο Μυλωνόπουλο, Σωτήρη Λιασίδη, Νικόλα Κουρσάρη και Δημήτρη Τσολακίδη.

Ζητήματα εγείρονται από νομικούς τόσο για τον κ. Μυλωνόπουλο όσο και για τον κ. Κουρσάρη, ως μέλος (αντιπρόεδρος) του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. Για τον κ. Μυλωνόπουλο εγείρεται ζήτημα ότι αυτός το 2016 είχε εκπροσωπήσει στην Ελλάδα τον Μιχάλη Ζολώτα, όταν εκκρεμούσε αίτημα των κυπριακών Αρχών για την έκδοσή του στην Κύπρο.

Το philenews επικοινώνησε με τον ίδιο τον κ. Μυλωνόπουλο, ο οποίος όντως μας ανέφερε ότι το έχει ήδη δηλώσει πως εκπροσώπησε σε κάποιο στάδιο τον κ. Ζολώτα και πως υπήρξε συνεννόηση ότι θα εξαιρεθεί «και δεν θα ασχοληθώ με το κεφάλαιο που άπτεται της συγκεκριμένης υποθέσεως, δηλαδή της Focus». Όπως μας αναφέρθηκε επισήμως, για την Focus, ούτως ή άλλως, ελεγχόμενος είναι ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κληθείς επίσης από το philenews για το ίδιο θέμα ο νομικός Χρήστος Κληρίδης χαρακτήρισε ως ατυχή τη συμπερίληψη του συναδέλφου καθηγητή ποινικού δικαίου Χρήστου Μυλωνόπουλου όχι για λόγο που αφορά τα προσόντα, την ικανότητά του και την επαγγελματική του κατάσταση, αλλά λόγω του ότι από δημοσιεύματα φέρεται να ήταν ο δικηγόρος του κ. Ζολώτα στις διαδικασίες που αφορούσαν την focus και το αίτημα για έκδοσή του από την Ελλάδα στην Κύπρο. “Έχει εμπλοκή δηλαδή στα θέματα της υπόθεσης Focus, κάτι το οποίο αντικειμενικά για έναν τρίτο παρατηρητή, δεν εμπνέει την απαραίτητη εμπιστοσύνη πλήρους ανεξαρτησίας.

Το θέμα κρίνεται αντικειμενικά και όχι υποκειμενικά. Επίσης θεωρώ ότι η συμπερίληψή του στην ομάδα ανακριτών, τον καθιστά αναπόσπαστο μέρος της ομάδας και δεν μπoρεί τυχόν εξαίρεσή του από το κεφάλαιο Focus να αλλάξει την εικόνα αντικειμενικά. Ως μέλος της ομάδας έχει και λόγο και άποψη και η εντύπωση που δημιουργείται, ενδεχόμενα να επηρεάσει τα μέλη της ομάδας. Τόσο για τα θέματα της focus όσο και για άλλα που θα τελούν υπό διερεύνηση. Επίσης, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τώρα το εύρος και την έκταση της ποινικής ανάκρισης που πιθανό να δημιουργεί περαιτέρω κωλύματα».

Ο κ. Κληρίδης εγείρει και ζήτημα για τη συμμετοχή στους ποινικούς ανακριτές και αξιωματούχου των οργάνων των δικηγόρων, ήτοι του κ. Νικόλα Κουρσάρη, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας.

«Έχω την άποψη, αναφέρει, ότι δικηγόροι οι οποίοι συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα τους είτε σε τοπικούς συλλόγους είτε στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, δεν πρέπει να έχουν την παραμικρή ανάμιξη στην ποινική ανάκριση, με δεδομένο ότι ο αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Νικόλας Τσαρδελής, ήταν ανώτατο στέλεχος της δικηγορικής εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους, που εμπλέκεται στην υπόθεση και ήταν νυμφευμένος με ανώτατη εν ενεργεία δικαστικό».

Ο ίδιος τόνισε ότι «πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί η εικόνα η οποία δημιουργείται μπορεί να στείλει λανθασμένα μηνύματα. Πέραν πάσης αμφισβήτησης είναι ο πρόεδρος της ανακριτικής ομάδας, ο εντιμότατος κ. Σκουρής, η επιλογή του οποίου είναι εξαίρετη», καταλήγει ο κ. Κληρίδης.