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Σημαντική εξέλιξη για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων στην Κύπρο αποτελεί η ένταξη του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας Κύπρου ως πλήρους μέλους στην Παγκόσμια Συμμαχία για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων Μεγαλύτερης Ηλικίας (GAROP), ενισχύοντας τη συμμετοχή της χώρας στις διεθνείς συζητήσεις για την ενεργό γήρανση και την προστασία των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, η ένταξη του Παρατηρητηρίου σε αυτόν τον υψηλού κύρους διεθνή συνασπισμό, στον οποίο συμμετέχουν περισσότερες από 400 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σηματοδοτεί ένα τεράστιο άλμα προόδου για τον οργανισμό.

Εξασφαλίζοντας μια επίσημη θέση στο παγκόσμιο τραπέζι, το Παρατηρητήριο μεταβαίνει από έναν αφοσιωμένο περιφερειακό φορέα προάσπισης δικαιωμάτων, σε έναν δρώντα με ουσιαστική επιρροή στην παγκόσμια σκηνή. Αυτή η πλήρης ιδιότητα μέλους ξεκλειδώνει την άμεση πρόσβαση σε διεθνή φόρουμ πολιτικής υψηλού επιπέδου, ενδυναμώνοντας τον οργανισμό να προωθήσει ενεργά την προσπάθεια για μια νομικά δεσμευτική Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ηλικιωμένων, μεταφέροντας παράλληλα πρωτοποριακή διεθνή έρευνα, πλαίσια και στρατηγικές προάσπισης απευθείας στο νησί.

Για την Κύπρο, αυτό το επίτευγμα αποτελεί έναν στρατηγικό θρίαμβο που τοποθετεί τη χώρα στην πρώτη γραμμή του παγκόσμιου κινήματος για τα δικαιώματα των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Καθώς οι δημογραφικές αλλαγές αναδιαμορφώνουν τις κοινωνίες παγκοσμίως, η πλήρης ιδιότητα μέλους στη GAROP διασφαλίζει ότι οι οπτικές και οι ανάγκες των μεγαλύτερων σε ηλικία Κυπρίων, ακούγονται δυνατά και καθαρά στα διεθνή φόρουμ. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτή η συνεργασία λειτουργεί ως καταλύτης για την τοπική πρόοδο, μεταφέροντας διεθνούς επιπέδου πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λογοδοσίας στο εγχώριο σκηνικό.

Επιπρόσθετα, παρέχει πρωτοφανή δυναμική για την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων πολιτικής, την εξάλειψη του ηλικιακού ρατσισμού και την ενίσχυση των διχτύων κοινωνικής προστασίας στη χώρα. Μέσω αυτής της στρατηγικής συμμαχίας, το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου όχι μόνο αναβαθμίζει τη δική του αποστολή, αλλά εδραιώνει σταθερά την Κύπρο ως μια χώρα αφοσιωμένη στην αξιοπρέπεια, την ισότητα και τον σεβασμό προς τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Η κοινή αντιπροσωπεία των δυο οργανισμών στη Διακυβερνητική Ομάδα Εργασίας για τους Ηλικιωμένους στον ΟΗΕ στη Γενεύη τον Ιούλιο 2026, σηματοδότησε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην κοινή τους αποστολή για την αναμόρφωση της παγκόσμιας πολιτικής για τη γήρανση. Στεκόμενοι ώμο με ώμο στις αίθουσες του Palais des Nations, η συλλογική τους προσπάθεια, μετέτρεψε τις τοπικές γνώσεις σε διεθνή μοχλό πίεσης, διασφαλίζοντας ότι οι βιωματικές εμπειρίες των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των διπλωματικών συζητήσεων υψηλού επιπέδου.