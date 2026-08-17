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Ασύλληπτη τραγωδία διεγράφη το απόγευμα της Δευτέρας στη Σίφνο, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία, το οποίο πήγαινε στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Επιπλέον, έχασε τη ζωή του ο χειριστής, ένας Έλληνας απόστρατος της Αεροπορίας Στρατού.

Οι αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για έξι νεκρούς, ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Σίφνου, Μανώλη Φουτουλάκη, αυτόπτες μάρτυρες τόνισαν ότι πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου άκουσαν έναν παράξενο θόρυβο, ενδεχομένως από κάποια μηχανική βλάβη. Μάρτυρες αναφέρουν ότι είδαν να βγαίνει καπνός από το ελικόπτερο, ενώ προσέγγιζε το ελικοδρόμιο.

Το ελικόπτερο συνετρίβη λίγο μετά τις 18:00, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες είχε απογειωθεί από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σίφνο και κατέπεσε κατά τη διαδικασία προσγείωσης στο νησί.

Αμέσως μετά τη συντριβή εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών. Στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς και στις έρευνες γύρω από τα συντρίμμια.

Το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε κατοικίες, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία στην περιοχή και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου στη Σίφνο

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του μοιραίου ελικοπτέρου στη Σίφνο, λίγο πριν από τη συντριβή που στοίχισε τη ζωή στους τρεις επιβαίνοντες. Στο οπτικό υλικό φαίνεται το ελικόπτερο να αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα στον αέρα, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο απώλειας του ουραίου στροφείου.

Προς αυτή την κατεύθυνση συγκλίνουν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, και οι ειδικοί που εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία. Σημαντικές θεωρούνται και οι μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν έντονο θόρυβο πριν από την πτώση, ενώ κάποιοι είδαν καπνό να βγαίνει από το ελικόπτερο όσο αυτό βρισκόταν ακόμη στον αέρα.

Ποιος ήταν ο πιλότος που έχασε τη ζωή του

Ένας ιδιαίτερα έμπειρος χειριστής, με πολυετή παρουσία στις πτήσεις και θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις, ήταν ο 55χρονος Γιώργος Ράικος, ο πιλότος του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβη στη Σίφνο, παρασύροντας στον θάνατο τον ίδιο και τους δύο επιβάτες του.

Ο Γιώργος Ράικος προερχόταν από τις τάξεις του Στρατού, όπου είχε αποκτήσει σημαντική πτητική εμπειρία, πριν συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία ως χειριστής ελικοπτέρων.

Άνθρωποι που τον γνώριζαν από τον χώρο των πτήσεων κάνουν λόγο για έναν καταρτισμένο και ιδιαίτερα ικανό πιλότο, με μεγάλη εξοικείωση στα ελικόπτερα και μακρά εμπειρία στους αιθέρες. Συνάδελφοί του, που μίλησαν στο Protothema, τον περιγράφουν ως σοβαρό επαγγελματία, με βαθιά γνώση του αντικειμένου και μεγάλη εμπειρία.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν επίσης ότι τρία άτομα είχαν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους. Η κατάσταση των επιβαινόντων και ο ακριβής αριθμός τους αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν προς διερεύνηση.

protothema.gr