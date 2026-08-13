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Δύο στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο AH-64E Apache του αμερικανικού στρατού συνετρίβη στο Τέξας, σύμφωνα με ανακοίνωση της στρατιωτικής βάσης στην οποία ανήκε.

Το επιθετικό ελικόπτερο, με βάση το Φορτ Χουντ, συνετρίβη την Τετάρτη στην περιοχή της Σαλέιντο, στο κεντρικό Τέξας.

Οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου «επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί», ανέφερε η βάση σε ανακοίνωσή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή ούτε ποια αποστολή εκτελούσε το Apache τη στιγμή του δυστυχήματος.

Το ελικόπτερο ανήκε στην 1η Μεραρχία Ιππικού του αμερικανικού στρατού, η οποία εδρεύει στο Φορτ Χουντ.

«Άμεση προτεραιότητά μας είναι η ασφάλιση του σημείου και η υποστήριξη των αρχικών ενεργειών αντιμετώπισης», ανέφερε, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο αμερικανικός στρατός.

Two killed in a U.S. Army AH-64 Apache attack helicopter crash in a rural area near Salado, Texas.



The helicopter was assigned to the U.S. Army's 1st Cavalry Division based at Fort Hood.



“Our immediate priority is securing the site and supporting the initial response efforts,”… pic.twitter.com/2PN498YAiE August 12, 2026

Το δυστύχημα σημειώνεται περίπου δύο μήνες μετά τη συντριβή βαρέος βομβαρδιστικού B-52 στην Καλιφόρνια, αμέσως μετά την απογείωσή του, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους και οι οκτώ επιβαίνοντες.

protothema.gr