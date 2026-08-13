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Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να γίνουν αποδεκτοί οι όροι της Τεχεράνης, υποστηρίζει η λεγόμενη Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου (ΑΣΠΚ), απορρίπτοντας τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» της στρατηγικής θαλάσσιας οδού.

Τα στοιχεία για την εμπορική ναυσιπλοΐα καταγράφουν δραματική υποχώρηση της κίνησης. Την Τρίτη διέσχισαν τα Στενά μόλις οκτώ εμπορικά πλοία, έναντι 130 έως 140 ημερησίως κατά μέσο όρο πριν από την έναρξη του πολέμου.

«Παραμένουν αποκλεισμένα»

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Αρχή ανέφερε ότι οι επανειλημμένες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων περί άρσης του αποκλεισμού δεν αλλάζουν, όπως υποστηρίζει, την κατάσταση επί του πεδίου.

«Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα και δεν θα ανοίξουν ξανά ωσότου γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν», ανέφερε.

Η τοποθέτηση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Ουάσινγκτον ελέγχει πλήρως τα Στενά.

«Ελέγχουμε απόλυτα τα Στενά του Ορμούζ. Έχουμε τον πλήρη έλεγχό τους· κανένας άλλος, μόνο εμείς», είχε δηλώσει τη Δευτέρα ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, επαναλαμβάνοντας τον ίδιο ισχυρισμό την Τετάρτη μέσω Truth Social.

Από 130-140 πλοία, στα οκτώ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων και βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η εμπορική κίνηση μέσω των Στενών διεξαγόταν χωρίς σημαντικά προβλήματα. Δύο ημέρες αργότερα, το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμό τους, συνοδεύοντας την απόφαση με επιθέσεις εναντίον πλοίων και απειλές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, την Τρίτη, τελευταία ημέρα για την οποία υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα, πέρασαν από τα Στενά μόλις οκτώ εμπορικά πλοία.

Ο αριθμός είναι ο χαμηλότερος της εβδομάδας και ο μικρότερος από τις 5 Αυγούστου, ενώ υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου των προηγούμενων δέκα ημερών, ο οποίος ανερχόταν περίπου στα 12 πλοία ημερησίως.

Από τα πλοία που εισήλθαν στα Στενά, τα επτά ακολούθησαν την πορεία που απαιτεί η Τεχεράνη, κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Η σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο είναι ενδεικτική του μεγέθους της διαταραχής, καθώς τότε από τα Στενά του Ορμούζ περνούσαν καθημερινά κατά μέσο όρο 130 έως 140 εμπορικά πλοία.

protothema.gr