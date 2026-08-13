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Σε μια ασυνήθιστα χαμηλών τόνων στρατηγική απέναντι στο Ιράν φαίνεται να έχει περάσει ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας προς το παρόν στο περιθώριο τόσο τις απειλές για νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς όσο και τις προσδοκίες για άμεση διπλωματική λύση και ποντάροντας πλέον στην οικονομική πίεση για να αναγκάσει την Τεχεράνη να υποχωρήσει.

«Είμαστε διακριτικοί», δήλωσε την Κυριακή στον Axios. «Μισο-διαπραγματευόμαστε μαζί τους», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι οι ΗΠΑ «περιορίζονται να παρατηρούν το Ιράν, με τον καλπάζοντα πληθωρισμό του και την έλλειψη χρημάτων του».

Οι βομβαρδισμοί παραμένουν στο τραπέζι

Ο Τραμπ ξεκαθαρίζει ότι η στρατιωτική επιλογή δεν έχει εγκαταλειφθεί. Επαναλαμβάνει ότι θα μπορούσε να διατάξει νέους βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά για την ώρα προτιμά να αυξήσει το οικονομικό κόστος μέσω των αμερικανικών κυρώσεων.

«Ναι, μπορούν να προκαλέσουν ενοχλήσεις. Αλλά είναι χρεοκοπημένοι. Δεν έχουν λεφτά», δήλωσε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι ο πληθωρισμός στο Ιράν ξεπερνά το 300%, ισχυρισμό που επανέλαβε την Τετάρτη μέσω Truth Social, προσθέτοντας ότι «οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για νέα δράση, καθώς, όπως ισχυρίζεται, οι ΗΠΑ έχουν τον «απόλυτο έλεγχο» του Στενού του Ορμούζ, του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος που έχει εξελιχθεί σε βασικό διακύβευμα του πολέμου.

Στην πραγματικότητα, πάντως, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί κλειστό το Στενό του Ορμούζ, κρίσιμο για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων, ενώ η Ουάσιγκτον συνεχίζει τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

«Το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση»

«Από οικονομική σκοπιά, το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν μπορεί να εξαγάγει το πετρέλαιό του σε μεγάλες ποσότητες, δρα υπό καθεστώς κυρώσεων και δεν έχει πρόσβαση στους πόρους του στο εξωτερικό», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάικλ Ο’ Χάνλον του Brookings Institution.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο αυτή η κατάσταση ανησυχεί πραγματικά την ιρανική ηγεσία. «Λιγάκι, κατά την άποψή μου, όχι πολύ», εκτίμησε.

Ο Τραμπ και η κυβέρνησή του φαίνεται να στοιχηματίζουν ότι, εάν επιδείξουν υπομονή, η οικονομική πίεση θα αναγκάσει τελικά το Ιράν να κάνει πίσω.

Πρόκειται για αλλαγή τακτικής σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, πριν από περισσότερο από πέντε μήνες, ο Αμερικανός πρόεδρος εναλλασσόταν μεταξύ απειλών για καταστροφικούς βομβαρδισμούς και διαβεβαιώσεων ότι μια διπλωματική συμφωνία βρισκόταν κοντά.

Τα γραφήματα που φέρεται να έπεισαν τον Τραμπ

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, σύμβουλοι του Τραμπ τού παρουσίασαν γραφήματα που αποτύπωναν τον αντίκτυπο των αμερικανικών κυρώσεων στην ιρανική οικονομία και ο πρόεδρος φέρεται να επέλεξε τη σκλήρυνση των υφιστάμενων μέτρων και την επιβολή νέων.

Στα τέλη Ιουλίου, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε βάρος ιρανικών οντοτήτων που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η μετατόπιση αυτή είναι αξιοσημείωτη, καθώς μέχρι πρόσφατα ο Τραμπ απειλούσε το Ιράν με εκείνους που περιέγραφε ως τους πιο καταστροφικούς βομβαρδισμούς μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι ελλείψεις όπλων και το αδιέξοδο της διπλωματίας

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τις επιλογές της Ουάσιγκτον είναι η ανησυχητική μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων σε ορισμένους τύπους όπλων και πυραύλων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι ελλείψεις φέρονται να έχουν φτάσει σε επίπεδο που περιορίζει τις διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ αποφεύγει να αναφέρεται ακόμη και στη διπλωματική οδό. Οι συνομιλίες για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, στις οποίες αναφερόταν το προηγούμενο διάστημα, φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, καταδίκασε τη Δευτέρα τον «εθισμό» της Ουάσιγκτον στις κυρώσεις.

«Ο πραγματικός κίνδυνος είναι πως οι Αμερικανοί πολιτικοί, επιμένοντας στη βλαβερή τους έξη, θα στραγγαλίσουν τις τελευταίες πιθανότητες που είχαν να βρουν πόρτα λιγότερο ταπεινωτικής εξόδου από την κρίση που κατασκεύασαν οι ίδιοι», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Μένει να φανεί πόσο θα διαρκέσει η νέα στρατηγική υπομονής του Τραμπ. Στη συνέντευξή του στον Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος παρομοίασε τη σύγκρουση με το Ιράν με παρτίδα σκακιού.

«Οι Ιρανοί έχουν δείξει πως είναι επαγγελματίες σκακιστές», απάντησε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας.

protothema.gr